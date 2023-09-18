Центр Чумацького Шляху і галактика з хвостами: NASA показало 5 приголомшливих зображень космосу (фото)

NASA опублікувало новий набір знімків, зроблених космічними і наземними телескопами, який було названо "Чудовою п'ятіркою".

Для того, щоб створити нові зображення космосу , вчені об'єднали дані спостережень таких відомих телескопів, як рентгенівська обсерваторія Чандра, космічний телескоп Вебб, телескоп Габбл та інших найпотужніших наземних і космічних обсерваторій. Набір зображень під назвою "Чудова п'ятірка" показує різні об'єкти за допомогою світла, яке невидиме людському оку — від рентгенівського до інфрачервоного. Після обробки знімків, тепер можна розглянути 5 дивовижних об'єктів, серед яких є і центр Чумацького Шляху, пише EarthSky.

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Центр нашої галактики

Центр Чумацького Шляху Фото: NASA

Центр Чумацького Шляху розташований на відстані приблизно 26 тисяч світлових років від нас. Тут знаходиться надмасивна чорна діра, гарячі хмари газу, масивні величезні зірки, нейтронні зірки та інші типи зірок.

Пульсар у Вітрилах

Пульсар у Вітрилах Фото: NASA

Пульсари є одним із типів нейтронних зірок. Що стосується Пульсара в Парусах, то він з'явився після вибуху величезної зірки приблизно 11 тисяч років тому. На цьому знімку видно залишки стародавнього вибуху, завдяки якому в космос полетіла велика кількість речовини та енергії.

Зараз пульсар, який є нейтронною зіркою, що швидко обертається, схований за туманом уламків померлої зірки. Він обертається навколо своєї осі зі швидкістю 11,195 разів на секунду і регулярно відправляє в космос потоки випромінювання. Пульсар у Парусах є одним із найяскравіших пульсарів і розташований на відстані в майже 1000 світлових років від нас.

Залишок наднової Кеплера

Залишок наднової Кеплера Фото: NASA

Цей об'єкт є результатом вибуху зірки білого карлика, який розташований на відстані в 20 тисяч світлових років від нас. Білий карлик довгий час забирав речовину у своєї зірки-компаньйона, і коли його маса досягла певної межі, стався вибух наднової. Ця подія сталася 1604 року. Знаменитий астроном Йоганн Кеплер понад рік вивчав залишок цієї наднової, тому об'єкт отримав пізніше його ім'я.

NGC 1365

Галактика NGC 1365 Фото: NASA

На цьому знімку показано спіральну галактику з перемичкою під назвою NGC 1365, у центрі якої розташована надмасивна чорна діра, що активно поглинає матерію. Галактика розташована на відстані приблизно 60 млн світлових років від Землі.

Чорна діра, оточена великою кількістю гарячого газу, який з часом зникне у неї всередині. Щільний регіон у центрі галактики називається перемичкою, і він протирається від ядра до спіральних рукавів NGC 1365. Вважається, що такі перемички відіграють важливу роль в еволюції галактик.

ESO 137-001

Галактика ESO 137-001 Фото: NASA

Спіральна галактика під назвою ESO 137-001 віддалена від нас на приблизно 213 млн світлових років. Під час свого руху Всесвітом зі швидкістю 2,4 млн км/год вона залишає за собою два хвости з гарячого газу.

Під час руху галактика прямує до центру галактичного скупчення під назвою Abell 3627. Тут дуже багато гарячого газу та пилу, тому під час руху ESO 137-001 позбувається власного гарячого газу. Обидва галактичні хвости протираються в космос на відстань у приблизно 260 тисяч світлових років.

Як уже писав Фокус, насправді Чумацький Шлях викривлений і астрономи знайшли цьому причину. Причиною деформації галактичного диска є найзагадковіша речовина у Всесвіті.