В унікальній зоряній системі з трьох об'єктів учені несподівано знайшли планету (фото)

Повторний аналіз зображень системи, що складається з двох зірок і однієї не зовсім зірки став повною несподіванкою для астрономів.

Учені з Європейської південної обсерваторії за допомогою одного з найбільших наземних телескопів VLT (розташований у Чилі) несподівано для себе виявили екзопланету. Вона ховалася в зоряній системі, що складається з великої, маленької зірки і коричневого карлика. Її виявити дозволив повторний аналіз раніше отриманих знімків цієї системи, пише Space.

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Унікальна зоряна система під назвою HIP 81208 розташована на відстані 480 світлових років від Землі. Астрономи, які раніше отримали знімки цієї системи за допомогою телескопа VLT, знали, що до її складу входить масивна зірка, зірка з меншою масою і коричневий карлик, який обертається навколо великої зірки. Нагадуємо, що коричневими карликами називають об'єкти, які є чимось середнім між невеликими зірками і величезними планетами, що є газовими гігантами.

Коричневий карлик. Ілюстрація Фото: Universe Today

Новий аналіз зображень унікальної системи дав змогу вченим виявити екзопланету, яка обертається навколо меншої зірки, про існування якої й не підозрювали. Ця планета має величезний розмір, вона більша за Юпітер приблизно в 15 разів і вона майже настільки ж велика, що могла б вважатися коричневим карликом. Ці так звані невдалі зірки не мають достатньо маси для того, щоб у їхніх ядрах підтримувався термоядерний синтез водню, який живить звичайні зірки. Але коричневі карлики занадто великі, щоб їх можна було зарахувати до газових гігантів, таких як Юпітер.

На зображенні, яке можна побачити нижче, показано зоряну систему HIP 81208, де літерою А позначена центральна величезна зірка, літерою B — коричневий карлик, літерою С — менша зірка, а нова планета позначена як Cb.

Літерою А позначена центральна величезна зірка, літерою B — коричневий карлик, літерою С — менша зірка, а нова планета позначена як Cb Фото: ESO

За словами вчених, це перша система, що складається з чотирьох об'єктів, зображення якої було отримано безпосередньо. Більшість екзопланет вчені знаходять за допомогою транзитного методу, коли їх можна знайти завдяки провалам у яскравості зірки, коли планета проходить на її тлі.

По суті пряме зображення планети — це звичайна фотографія, але, щоб її зробити, потрібні дуже потужні телескопи і надчутливі камери. Якраз у цьому плані астрономам допомагає телескоп VLT. За словами вчених, гігантська екзопланета створює пляму в яскравому світлі зірки, навколо якої вона обертається. Це відкриття допоможе астрономам краще зрозуміти формування таких складних зоряних систем, як HIP 81208.

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