Розкрито секрет ідеального пива: він криється в пивній піні

Ті, хто не любить багато піни в келиху пива, можуть бути здивовані результатом нового дослідження.

Багато любителів пива дуже не люблять, коли в барі їм наливають напій із пінною "шапкою". Але нове дослідження, опубліковане у виданні Journal of the American Society of Brewing Chemists, показує, що чим більше піни в пиві, тим ароматнішим є напій, пише Daily Mail.

Яким би не був смак пива, люди можуть сприймати всі нюанси його смаку за допомогою нюхових рецепторів у носі. Водночас смакові рецептори на язиці визначають солодке, кисле або гірке пиво. Зазвичай у пиві містяться сотні ароматичних сполук, які виділяються в процесі бродіння під час створення напою.

Група японських учених під час випробувань у лабораторії з використанням неназваної марки пива з'ясувала, що великий шар піни на вершині келиха насправді робить напій ароматнішим і виступає як добавка до загального смаку пива.

Нове дослідження показує, що чим більше піни в пиві, тим ароматнішим є напій Фото: Shutterstock

Вчені помістили пиво в закритий скляний циліндр, щоб аромати могли виходити тільки через скляну соломинку нагорі, чому сприяв вхідний потік азоту. Аромати вивчали за допомогою спеціального приладу, який вимірює сполуки в повітрі в режимі реального часу. Вчені вивчили аромати пива, яке було спіненено за допомогою ультразвукових хвиль. Ця ультразвукова обробка імітувала процес, коли пиво наливають у келих у барі. Таким чином вдалося дослідити ароматичні сполуки, які вдихає людина, що п'є пиво. Виявилося, що концентрація ароматичних компонентів у спіненому пиві була в 1,3-1,9 раза вищою, ніж у пиві без піни.

За словами вчених, пивна піна може сприяти виділенню специфічних і привабливих ароматів, які спонукають людину пити пиво. Також пивна піна запобігає виходу газоподібного вуглекислого газу, а це зберігає загальну структуру та смак напою.

Автори дослідження вказують на те, що смакові сполуки сконцентровані в мільйонах окремих бульбашок у пивній піні. Коли кожна з бульбашок руйнується, ароматичні компоненти вириваються в повітря разом із вуглекислим газом, що призводить до посилення сприйняття смаку напою.

Пивна піна відіграє роль носія аромату і сприяє виділенню особливих ароматичних компонентів. Таким чином аромат досягає нюхових рецепторів і люди можуть отримати краще уявлення про смак і свіжість пива, вважають учені.

