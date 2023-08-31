Корисніше, ніж йогурти. Пиво зміцнює кишечник краще, ніж багато популярних продуктів

Після шокуючих результатів дослідження у вчених уже з'явилася ідея створення "оздоровчого пива".

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Час від часу з'являються нові дослідження, які змушують нас засумніватися у своїх звичках і усталених поглядах. Цього разу дослідження, проведене в Даляньському медичному університеті, Китай, принесло дивовижні новини про вподобання представників покоління Z у їжі та напоях, особливо щодо здоров'я їхнього кишківника. Найдивовижнішим серед їхнього меню виявилося пиво і його вплив на здоров'я, пише New York Post.

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Ми всі бачили, які дикі та унікальні страви готують представники покоління Z на TikTok. Від унікальних кулінарних місивів до любові до ферментованих продуктів — це молоде покоління вирізняється різнобічним підходом до харчування. Однак це може не найкращим чином позначитися на здоров'ї їхнього кишківника, незважаючи на популярні тренди, що радять не завжди підкріплені наукою "здорові" страви.

Несподіваний поворот у всьому цьому полягає в тому, що дослідження показало, що пиво в помірних кількостях може бути кориснішим для здоров'я кишківника, ніж багато модних продуктів, багатих на пробіотики, які так любить покоління Z. До таких продуктів належать йогурт, комбуча, соління і навіть хліб на заквасці.

Чому саме пиво? Виявляється, пиво містить велику кількість антиоксидантів і клітковини, які потенційно можуть покращувати здоров'я кишечника. Це означає, що просте пиво може дати навіть більший ефект, ніж багато добавок, що стали модними останнім часом.

Цікаво, що, незважаючи на корисність пива, представники покоління Z, схоже, стали пити його менше. Порівняно з підлітками початку 2000-х років сучасні молоді люди більш консервативні у споживанні алкоголю. Крім того, схильність покоління Z уникати безлічі громадських заходів, призвела до зниження кількості спільних випивок.

Під час дослідження було висунуто інтригуючу пропозицію: а що якщо створити пиво, орієнтоване на оздоровлення? Це будуть слабоалкогольні або зовсім безалкогольні напої, збагачені антиоксидантами, клітковиною і пробіотиками. Таке "оздоровче пиво" могло б запропонувати збалансований спосіб отримання переваг, поєднуючи корисне з приємним.

Китайські дослідники в захваті від перспектив такого збагаченого пива. Вони навіть натякають на те, що пиво може відігравати роль у лікуванні хронічних захворювань, таких як гіпертонія, діабет і ожиріння. Однак ця галузь досліджень перебуває на стадії становлення, і будуть потрібні додаткові роботи.

Для покоління Z дуже важливо дотримуватися балансу між модними звичками в їжі та здоровим харчуванням. Хоча пиво і не може замінити їхні улюблені ферментовані продукти, воно пропонує несподіваний шлях до здоров'я кишечника. Як завжди, ключовими моментами є поміркованість і ухвалення зважених рішень. Пам'ятайте, що кожна людина має свої потреби у здоров'ї та харчуванні, тому завжди потрібно враховувати, що найкраще для вас.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.