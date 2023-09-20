Крокодили в Індії врятували собаку від нападу дикої зграї: думки вчених розділилися, що це означає (фото)

Автори дослідження вважають, що це є ознакою співчуття у крокодилів, але не всі з цим згодні.

У статті для видання Journal of Threatened Taxa індійські вчені описали кілька випадків дивної поведінки болотних крокодилів (Crocodylus palustris). Автори дійшли висновку, що рептилії володіють вищим рівнем інтелекту, ніж вважалося раніше, і співчуттям. Але американський біолог вважає, що місцевим крокодилам приписують властивості, яких ті не мають насправді, пише Live Science.

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Вчені з Індії описали кілька випадків дивної поведінки болотних крокодилів, свідками якої вони стали. Наприклад, у статті описано випадок, коли зграя дорослих диких собак загнала молодшого собаку в річку, де мешкають крокодили.

Замість того, щоб з'їсти собаку, три крокодили підпливли до нього і своїми мордами стали відштовхувати його в більш безпечне місце на березі, щоб собака зміг втекти від переслідувачів. Індійські вчені зробили висновок, що крокодили мають співчуття і, можливо, турбувалися про безпеку собаки, тому не з'їли її і допомогли втекти.

Замість того, щоб з'їсти собаку, три крокодила підпливли до нього і своїми мордами стали відштовхувати його в більш безпечне місце на березі Фото: Live Science

Також учені описали випадки, коли болотні крокодили використовували гілки дерев для приваблення таких птахів, як єгипетська чапля (Bubulcus ibis). Річ у тім, що ці птахи будують гнізда з гілок, а тому серед них спостерігається висока конкуренція за хорошу гілку. Тож гілка, розташована на морді крокодила, може здатися привабливим варіантом для птахів, зробили висновок учені.

Крокодили в Індії врятували собаку від нападу дикої зграї Фото: Live Science

Ще в статті дослідники розповіли про те, що спостерігали, як болотні крокодили плавали колами в річці, і таким чином заганяли рибу в одне місце, щоб далі її з'їсти. Таким чином індійські вчені дійшли висновку, що крокодили більш розвинені в інтелектуальному плані, ніж передбачалося раніше.

Також учені описали випадки, коли болотні крокодили використовували гілки дерев для приваблення таких птахів, як єгипетська чапля Фото: Live Science

Але до результатів цього дослідження, яке так і не отримало широкої підтримки наукового співтовариства, так само скептично ставиться і біолог Дункан Лейтч з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, США. Він якраз спеціалізується на вивченні поведінки рептилій.

За словами вченого, крокодили мають складний набір моделей поведінки, але висновки в цій статті ґрунтуються на людському визначенні інтелекту і спробі знайти його у крокодилів.

Крокодили мають складний набір моделей поведінки, але висновки в цій статті ґрунтуються на людському визначенні інтелекту і спробі знайти його у крокодилів, вважає вчений Фото: Live Science

"У цих рептилій дуже складна система сприйняття навколишнього світу. Крокодили мають чудовий зір, їхній нюх — один із найкращих серед тварин, вони прекрасно орієнтуються в навколишньому середовищі. Але навряд чи це можна назвати розумом у тому сенсі, як ми спостерігаємо його у ворон, які можуть використовувати підручні предмети для досягнення певних цілей", — каже Лейтч.

Що стосується випадку з собакою, звісно вчений вважає цей інцидент дуже цікавим, адже вона не стала жертвою крокодилів. Але немає жодних свідчень того, що крокодили мають співчуття до інших видів. За словами Лейтча, автори статті намагаються приписати крокодилам здібності, яких насправді у них немає.

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