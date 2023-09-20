Хвороби ховаються на видноті. Учені виявили серйозний розсадник бактерій у лікарнях

Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, учені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

Коли ми опиняємося в лікарні, місцеві умивальники, крани та вбиральні є єдиним джерелом гігієни з доступом до чистої води. Але безпека подібних загальнодоступних джерел викликає побоювання у деяких людей. Нещодавнє дослідження, проведене у Великій Британії та Ірландії, пролило світло на цю тему і виявило деякі дивовижні і, часом, насторожуючі факти про системи водовідведення в лікарнях, пише Medical News.

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Група дослідників зосередила свою увагу на системі водовідведення університетської лікарні Лімерика. Вони хотіли дізнатися більше про джерела інфекції та наявність генів стійкості до антибіотиків, які часто називають генами AMR і є причиною важкого лікування багатьох захворювань.

Однією з основних проблем в охороні здоров'я сьогодні є зростання кількості інфекцій, які більше не реагують на різні препарати. Ба більше, попередні дослідження пов'язують деякі спалахи інфекцій у лікарнях із брудними раковинами для миття рук. Мета групи дослідників полягала в тому, щоб зрозуміти, де можуть ховатися ці непоступливі мікроби і як з ними найкраще боротися.

Для цього було взято проби з різних частин каналізаційної системи лікарні, таких як раковини, туалети і душові. Вони також проаналізували бактерії, отримані від пацієнтів з інфекціями, стійкими до антибіотиків.

Головним результатом стало те, що найбільшу різноманітність мікробів було виявлено в раковинах, потім у туалетах і душових. У зразках було виявлено 256 типів мікробів. Домінували дві основні групи, звані протеобактеріями та актинобактеріями.

У цих зразках було виявлено гени, які роблять мікроби стійкими до антибіотиків, що широко використовуються. Цікаво, що ці гени були виявлені не тільки в одного виду бактерій. Різні бактерії, мабуть, спільно використовують ці гени стійкості. Це може бути пов'язано з їхньою подібною еволюцією або просто з передачею генів один одному.

У бактеріях, отриманих від пацієнтів, також було виявлено безліч генів стійкості. Коли дослідники порівняли їх зі зразками стічних вод, вони помітили багато спільного. Це означає, що одні й ті самі гени резистентності можуть переміщатися між стічними водами лікарні та її пацієнтами.

Чим же подібне дослідження є корисним для нас — частих завсідників лікарень і госпіталів? Величезна кількість спільних генів між лікарняним середовищем і пацієнтами дає змогу припустити, що ці гени, особливо стійкі до поширених антибіотиків, можуть переміщатися з одного місця в інше. Це створює потенційний ризик для пацієнтів, які можуть стати переносниками безлічі важковиліковних захворювань.

У лікарнях часто використовується велика кількість антимікробних препаратів — речовин, що вбивають або зупиняють ріст мікробів, для запобігання інфекціям. Дослідження показує, що, можливо, необхідно ретельніше підходити до питання про те, скільки і яких препаратів використовується. Це дасть змогу знизити ймовірність виникнення стійкості до антибіотиків у бактерій, оскільки надмірна їхня схильність до засобів гігієни лише прискорить їхню адаптацію до них і зведе їхню користь до нуля.

Це дослідження використовувало переваги передових генетичних методів для розуміння проблеми, оскільки традиційні методи могли б упустити деякі з цих деталей. Однак під час дослідження вченим все одно не вдалося з'ясувати, що з'явилося раніше: стійкі мікроби в стічних водах чи стійкі інфекції у пацієнтів. Схоже, що в полку одвічних суперечок про курку і яйце та їхні похідні є новоприбула тема для дискусій і подальшого вивчення.

Це дослідження надало чітку картину того, як може поширюватися стійкість до антибіотиків у лікарняних умовах і як легко пацієнти, які ніколи не контактують один з одним, можуть передавати між собою різні шкідливі бактерії. Воно підкреслює необхідність розробки більш ефективних стратегій профілактики інфекцій у лікарнях. Зрештою, якщо ми звертаємося до лікарень по допомогу, то не менш важливо забезпечити їхню безпеку та запобігти будь-яким можливим сплескам інфекцій, а відповідно й епідеміологічним ситуаціям.

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