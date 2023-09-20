Збалансовані та корисні: 8 овочів, які зміцнять здоров'я і допоможуть скинути вагу

Багато людей буквально живуть на вагах, забуваючи про життєво важливий баланс вуглеводів в організмі. На щастя, вчені та дієтологи поспішають нагадати найкращих кандидатів для здорового схуднення

Ажіотаж навколо низьковуглеводних дієт, таких як Аткінс і кето, здається, стає сильнішим із кожним роком, незважаючи на попередження вчених. У пошуках методів залишатися стрункими важливо пам'ятати одне: вуглеводи необхідні. Вони живлять наш організм і допомагають нам рухатися. Але, як і в усьому, тут важливий баланс, адже перебір і нестача вуглеводів можуть серйозно нашкодити здоров'ю. Хоча вибір дієти — це особисте право кожної людини, наука давно виділила овочі, до яких варто придивлятися в гонитві за збалансованим споживанням вуглеводів, пише EatingWell.

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Деяким людям, особливо тим, у кого є проблеми зі здоров'ям, такі як діабет, необхідно ретельно стежити за споживанням вуглеводів. Головне — не уникати їх повністю, а вибирати з розумом, звертаючи увагу на якість і кількість вуглеводів. Крім зернових, вуглеводи містяться і в багатьох інших продуктах, таких як фрукти, молочні продукти та овочі. Гарна новина полягає в тому, що деякі овочі містять мало вуглеводів і водночас багаті поживними речовинами.

Вчені вже давно виокремили у своїх дослідженнях безліч корисних властивостей, за низького вмісту вуглеводів, у певних овочах. Вивчивши їхні роботи, Крістал Скотт, лікарка-дієтологиня, підготувала список найкращих із найкращих овочів для тих, хто прагне збалансувати рівень вуглеводів:

Шпинат. Він не тільки для Папая. Шпинат містить безліч поживних речовин, таких як залізо, кальцій і магній. Крім того, було встановлено, що він корисний для людей із захворюваннями, пов'язаними з обміном речовин. Одна чашка шпинату містить лише 1 грам вуглеводів.

Він не тільки для Папая. Шпинат містить безліч поживних речовин, таких як залізо, кальцій і магній. Крім того, було встановлено, що він корисний для людей із захворюваннями, пов'язаними з обміном речовин. Одна чашка шпинату містить лише 1 грам вуглеводів. Капуста. Цей зелений листовий овоч сповнений вітамінів, мінералів і важливого селену, який допомагає запобігти пошкодженню клітин. Крім того, в ньому також дуже мало вуглеводів. В одній чашці міститься менше 1 грама.

Цей зелений листовий овоч сповнений вітамінів, мінералів і важливого селену, який допомагає запобігти пошкодженню клітин. Крім того, в ньому також дуже мало вуглеводів. В одній чашці міститься менше 1 грама. Цвітна капуста. Зі зростанням її популярності її любителям приємно буде дізнатися, що вона також корисна для здоров'я серця. В одній чашці міститься трохи більше 5 г вуглеводів.

Зі зростанням її популярності її любителям приємно буде дізнатися, що вона також корисна для здоров'я серця. В одній чашці міститься трохи більше 5 г вуглеводів. Цукіні. У ньому мало калорій і вуглеводів, він є гарним джерелом вітаміну С і клітковини, каже Скотт. Вуглеводи, які в ньому містяться, не призведуть до різкого підвищення рівня цукру в крові. В одній чашці вареного цукіні міститься менше 5 г вуглеводів.

У ньому мало калорій і вуглеводів, він є гарним джерелом вітаміну С і клітковини, каже Скотт. Вуглеводи, які в ньому містяться, не призведуть до різкого підвищення рівня цукру в крові. В одній чашці вареного цукіні міститься менше 5 г вуглеводів. Артишоки. З них, мабуть, більше клітковини, ніж у більшості овочів із нашого списку. Завдяки вмісту клітковини вони добре підходять для стабільного вивільнення енергії, стверджує сертифікований дієтолог, Емілі Тіллс. В одній чашці сердець артишоків міститься понад 8 г клітковини.

З них, мабуть, більше клітковини, ніж у більшості овочів із нашого списку. Завдяки вмісту клітковини вони добре підходять для стабільного вивільнення енергії, стверджує сертифікований дієтолог, Емілі Тіллс. В одній чашці сердець артишоків міститься понад 8 г клітковини. Броколі. Броколі не тільки багата на вітаміни С і К, а й має антидіабетичну дію. В одній чашці міститься 6 г вуглеводів.

Броколі не тільки багата на вітаміни С і К, а й має антидіабетичну дію. В одній чашці міститься 6 г вуглеводів. Спаржа . Цей стрункий овоч містить мало вуглеводів і багато клітковини, каже Скотт. Чотири штучки рослини містять менше 3 г вуглеводів.

. Цей стрункий овоч містить мало вуглеводів і багато клітковини, каже Скотт. Чотири штучки рослини містять менше 3 г вуглеводів. Брюссельська капуста. Не поспішайте відвертати обличчя. Адже за заявами Скотт, у ній мало вуглеводів і багато корисної клітковини, що сприятливо позначається на рівні цукру в крові та загальному стані здоров'я. В одній чашці міститься менше 8 г вуглеводів.

Вуглеводи є важливою частиною нашого раціону. А для тих, кому необхідно стежити за їх споживанням, вибір правильного джерела має вирішальне значення. Овочі, особливо ті, про які йшлося вище — це чудовий спосіб отримати необхідні поживні речовини без перевантаження вуглеводами, заявляє Скотт. Завдяки низькому вмісту вуглеводів і безлічі корисних властивостей, ви можете насолоджуватися їжею і підтримувати здоров'я. Існує незліченна безліч смачних способів додавання цих овочів до страв, тож ваші смакові рецептори точно не нудьгуватимуть від одноманітності їжі.

Раніше Фокус писав про те, як незвичайна дієта з комах може поліпшити обмін речовин. Незважаючи на те, що багато хто з нас воліли б уникати дієти з комах, дослідники вважають, що вона може бути корисною для здоров'я.

Також Фокус писав про те, як наука розгромила дієту, що пропонує підбирати продукти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.