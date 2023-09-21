Прелюдія до битви при Акції. Виявлено почерк цариці Клеопатри - лише одне грецьке слово (фото)

Збережений зразок почерку цариці Клеопатри, знайдений на стародавньому папірусі, розкриває єдине грецьке слово "ginesthoi" (грец. γίνεσθοι), що означає "нехай станеться" або "хай буде так".

Знайдений документ є царським указом, датованим 33 роком до нашої ери. Він звільняв від сплати податків Публія Канідія, римського офіцера, тісно пов'язаного з Марком Антонієм. Згідно з папірусом, Канідію дозволено щорічно експортувати десять тисяч мішків пшениці та імпортувати п'ять тисяч амфор вина без оподаткування. Однак, що вразило уяву, так це грецький постскриптум, який можна перекласти як "нехай буде так". Вважається, що це почерк Клеопатри, і він натякає на її безпосередню участь, пише GreekReporter.

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Примітно, що цей документ підписаний за два роки до битви при Акції в 31 році до нашої ери. У цій визначній битві Марк Антоній і Клеопатра зазнали поразки від римського імператора Октавіана Августа.

Голландський професор античної історії Пітер ван Міннен заявив: "Цей документ мав бути внутрішньою запискою Клеопатри до високопоставленого чиновника". За його словами, на ньому чіткий почерк придворного писаря.

Сьогодні цей папірус з почерком Клеопатри зберігається в Єгипетському музеї та колекції папірусів у Берліні

Крім того, ван Міннен наголосив на особистому характері послання, зазначивши, що йому бракує формального вступу від самої цариці. Композиція рукопису лаконічна. Він складається з тексту указу, написаної від руки згоди Клеопатри та дати отримання в Александрії, Єгипет.

Експерти зійшлися на думці, що Клеопатра була єдиною особою, яка мала право підписувати подібні укази, зважаючи на характер папірусу. Високопоставлені чиновники могли впізнати її почерк, коли відтворювали і поширювали документи.

На сьогодні це єдиний текст, що потенційно може містити почерк Клеопатри. Багато в чому вцілілість цього документу можна пояснити чистим везінням. Єгипет з його посушливим кліматом дозволяє величезній кількості стародавніх манускриптів витримати випробування часом.

Несподіване джерело для виявлення історичних матеріалів лежить у царстві мумій. Викинуті та фрагментовані старі папіруси колись вважалися непотрібними. Вони знайшли нове призначення — ними заповнювали порожнини щойно забальзамованих мумій. Разом із зістареними тканинами ці документи вбирали зайву вологу, мимоволі зберігаючи історичні скарби.

Цей конкретний указ проливає світло на роль Клеопатри як правительки, зануреної у повсякденне управління своїм царством. Це лише один із тисяч текстів, які вона, ймовірно, продиктувала і, можливо, особисто підписала під час свого правління Єгиптом.

Сьогодні цей папірус з почерком Клеопатри зберігається в Єгипетському музеї та колекції папірусів у Берліні.

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