Для постійного життя на Місяці потрібно багато водяного льоду: чи достатньо його на супутнику Землі

Нове дослідження припускає, що попередні оцінки кількості водяного льоду не відображають справжньої ситуації з цим важливим ресурсом на Місяці.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science, нинішні оцінки кількості водяного льоду, необхідного для підтримки постійної присутності людини на Місяці, потрібно переглянути. Річ у тім, що цього льоду на супутнику Землі менше, ніж очікується, пише Space.

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Наразі вчені вважають, що в полярних регіонах Місяця, особливо на Південному полюсі, знаходиться велика кількість водяного льоду. Цей ресурс життєво необхідний для постійної присутності людини на супутнику Землі. З цього льоду можна отримати воду, а з неї кисень і водень. Ці елементи, крім усього іншого, можна використовувати для отримання ракетного палива і таким чином можна істотно знизити витрати на місії на Місяць, а потім і на Марс.

У багатьох кратерах у полярних регіонах Місяця існують постійно затінені ділянки, куди ніколи не потрапляє сонячне світло. Таким чином тут, як вважається, утворилися великі резервуари з водяного льоду, приховані в місячному реголіті. Деякі оцінки показують, що цей лід може становити до 8,5% складу місцевого ґрунту.

Згідно з дослідженням, нинішні оцінки кількості водяного льоду, необхідного для підтримання постійної присутності людини на Місяці, потрібно переглянути Фото: NASA

Але автори нового дослідження вказують на те, що постійно затінені ділянки на Місяці молодші за кратери, в яких вони розташовані приблизно на 600 млн років. Тобто, якщо кратери утворилися приблизно 4 млрд років тому, то ці ділянки з'явилися тільки 3,4 млрд років тому. Тому високі оцінки кількості водяного льоду на Місяці варто переглянути в бік зниження, вважають учені.

Учені створили моделювання еволюції нашого супутника від його появи внаслідок удару по Землі планетоподібного об'єкта розміром із Марс 4,5 млрд років тому і до нинішнього часу. Виявилося, що приблизно 4,1 млрд років тому нахил осі Місяця сильно змінився і на короткий час досяг 77 градусів. Потім нахил осі став зменшуватися. До речі, зараз цей нахил становить лише 1,5 градуса і тому, як уже писав Фокус, на Місяці існують багато ділянок, куди ніколи не потрапляє сонячне світло.

Вчені дійшли висновку, що незважаючи на те, що в ранній історії Місяця могла існувати велика кількість резервуарів з водяним льодом, через дуже великий нахил осі супутника всі ці відкладення льоду зникли. Водяний лід почав з'являтися пізніше в затінених ділянках Місяця після того, як нахил осі почав зменшуватися і лід почав накопичуватися в районі північного і південного полярного регіонів. Але вчені вважають, що кількість замерзлої води в цих регіонах буде значно меншою, ніж припускають поточні оцінки.

Хоча одним із джерел появи води на Місяці вважається сонячне випромінювання, нове дослідження припускає, що за це також стоїть магнітосфера Землі. Детальніше про це вже писав Фокус.

До речі, два космічні апарати місії "Чандраян-3" займалися пошуком водяного льоду на Південному полюсі Місяця, але результати цих досліджень поки що не надали індійські вчені.