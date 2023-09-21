Відганяє не тільки вампірів: чому нас дратує запах часнику, але не його смак

Різкий і неприємний запах з рота — це ціна, яку люди звикли платити за включення часнику до своїх страв, але вчені, розгадавши причину його виникнення, знайшли спосіб знизити його вираженість.

Часник — популярний харчовий інгредієнт протягом тисячоліть, відомий своїм сильним і злегка пряним смаком, який надає стравам особливого аромату. Однак багато людей не в захваті від стійкого часникового запаху з рота. Чому нам подобається їсти часник, але не подобається часниковий запах з рота, з'ясували вчені. Про те, що вони дізналися і про рятівну роль молочних продуктів у боротьбі з неприємним запахом пише Live Science.

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Часниковий запах з рота це щоденний небажаний супутник мільйонів людей. Навіть уся наша пристрасть до самого часнику не може перекрити огиду, щойно ми чуємо цей запах, який виходить аж ніяк не з тарілки нашого смачного сніданку. Але причина його появи довгий час залишалася таємницею, поки дослідники не з'ясували наукові витоки цього явища. На диво, все починається саме зі звичайного часнику. Річ у тім, що під час його подрібнення виділяється суміш хімічних сполук, відомих як сульфіди. Ці сполуки і створюють той сильний часниковий аромат, який асоціюється у нас зі смачними стравами. За словами Шеріл Баррінджер, професорки харчових наук з Університету штату Огайо, коли ми їмо часник, ці ароматичні сполуки взаємодіють з нашими органами чуття, роблячи це відчуття приємним. Але що відбувається далі?

Причина часникового запаху з рота криється не тільки в шматочках часнику, що застрягли між зубами, а й у тому, що відбувається в шлунку. Шлунковий сік розщеплює часник, унаслідок чого утворюються різні сполуки. Одна з них, звана аллілметилсульфідом (AMS), досить мала, щоб пройти через стінки шлунка і потрапити в кров. Проходячи тілом і минаючи легені, AMS виділяється в повітря під час видиху, що призводить до появи горезвісного часникового запаху з рота.

AMS може зберігатися в організмі до 24 годин, але є надія позбутися цього аромату набагато швидше. Дослідники виявили, що деякі продукти харчування, такі як яблука, салат-латук і м'ята перцева, можуть допомогти зменшити запах часнику з рота. Ці продукти містять особливі хімічні речовини, які зв'язуються з пахучими сполуками, що містяться в часнику, що робить їх надто великими і не дає змоги вивести з організму. Нещодавнє дослідження, проведене у 2023 р., також припускає, що вживання в їжу йогурту з незбираного молока може затримувати леткі сполуки часнику завдяки вмісту в ньому жиру та білка.

Чому ж ми так любимо часник, незважаючи на його не найприємніший побічний ефект для нашого дихання? Деякі експерти вважають, що його привабливість може бути зумовлена його корисними властивостями. Часник містить сполуки, що сприяють зниженню артеріального тиску і мають протимікробні властивості. Ці корисні властивості, крім його смакових якостей, можуть бути однією з причин, чому ми мало не підсвідомо завжди додаємо його до страв.

Дослідження на цю тему, хоч і цікаві та пізнавальні, не змінили кулінарний світ. Відтоді часник — це так само улюблений мільйонами харчовий інгредієнт, що має потенційну користь для здоров'я, з сильним ароматом, який має властивість зберігатися довше, ніж нам хотілося б. Хоча запах часнику з рота не є чимось поганим за своєю суттю, він все ж таки застає нас зненацька, та, інколи, впливає на хід наших планів, оскільки ми не звикли сприймати харчові запахи в такому контексті. Якщо вас турбує цей запах, існують методи, які допоможуть зменшити його присутність після трапези. Як альтернативу можна просто прийняти наявність цього супутника, як тимчасову плату за насолоду просоченою часником смачною їжею.

Раніше Фокус писав про те, що у людей похилого віку дійсно є особливий запах і про те, звідки він береться. Нове дослідження показало, що люди, як і тварини, можуть визначати вік за одним лише запахом.

Також Фокус писав про те, що скам'янілість, яка формується у нас у роті, є причиною неприємного запаху. Наші важливі захисники ротової порожнини — мигдалини, іноді стають домівкою для моторошного і мерзенного утворення, через яке часом їх доводиться видаляти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.