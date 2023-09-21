Сахара перетворюється з піщаної пустелі на зелений ліс кожні 21 000 років: як це може бути

Згідно з новим дослідженням, найбільша спекотна пустеля на Землі ще 5000 років тому була вкрита лісами.

Здається, що пустеля Сахара з її піщаними дюнами, площею 8,6 млн кв. км, завжди була такою. Але, як показує дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, найбільша спекотна пустеля на Землі змінює свій вигляд і стає вкритою лісами. Цей процес повторюється приблизно кожну 21 тисячу років, пише IFLScience.

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Автори нового дослідження вважають, що пустеля Сахара зазнає циклічних змін, які повністю змінюють її вигляд, перетворюючи зі спекотної піщаної пустелі на регіон, вкритий лісами. Вчені дійшли висновку, що ці зміни відбуваються майже кожну 21 тисячу років і останній раз, коли пустеля на півночі Африки була вкрита лісами, тривав протягом 10 тисяч років у діапазоні між 15 000 і 5 000 років тому.

Автори дослідження могли дійти таких висновків завдяки застосуванню нещодавно розробленої кліматичної моделі, яка показує, як клімат на Землі змінювався протягом останніх 800 тисяч років. Їхні результати узгоджуються з палеокліматичними спостереженнями.

Супутникове зображення пустелі Сахара Фото: NASA

Вчені змогли підтвердити теорію про те, що зміна посушливих і більш вологих періодів в історії пустелі Сахара була спричинена змінами в обертанні Землі навколо Сонця і коливаннями осі нашої планети. Це призвело до змін у кількості одержуваного сонячного світла і змін у русі повітряних мас, які приносили з собою більше вологи.

Також учені вважають, що на перетворення Сахари можуть впливати льодовикові щити в Північній півкулі. Коли більша частина цієї території була вкрита товстими льодовиками під час льодовикових періодів, то Сахара не перетворювалася на лісовий масив. Науковці вважають, що крижані щити допомогли охолодити атмосферу й обмежили переміщення сюди мусонів, що перешкоджало появі вологіших періодів і росту рослинності.

Автори дослідження вказують на те, що циклічні зміни в Сахарі мають важливе значення не тільки для цього регіону, а й мають величезні наслідки для людської історії. Наприклад, переміщення стародавніх людей з Африки в інші частини Землі було пов'язане якраз з тим, чи була це пустеля, чи лісовий масив.

Автори дослідження вважають, що Сахара могла виступати як бар'єром для міграції людей, так і своєрідними воротами. Ці ворота були відчинені, коли в Сахарі процвітала буйна рослинність, і навпаки були зачинені, коли тут знову переважали піски.

За словами вчених, для розселення та еволюції не тільки людини, а й інших видів мало величезне значення чергування різних станів Сахари.

Фокус уже писав про те, як з'явилася гігантська воронка діаметром 40 км під назвою "Око Сахари". Ця геологічна структура з концентричних кіл розташована на плато Адрар у пустелі Сахара.

Також Фокус писав про те, чому Африка розділяється навпіл. Незважаючи на колосальні розміри розлому, вченим досі було занадто мало відомо про складний рух цієї незвичайної деформації.