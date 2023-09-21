Карантин придушив у нас волю до життя: люди стали слабшими та лінивішими, — учені

Проаналізувавши дані до, під час і після пандемії, вчені дійшли невтішних висновків. Пандемія Covid-19 значно підкосила фізичне здоров'я молодих людей.

Пандемія вірусу Covid-19 серйозно вплинула на наше життя, починаючи з того, як ми працюємо і спілкуємося, і закінчуючи тим, як розвивалися наші діти в період карантину. Недавнє дослідження також дало змогу більш детально вивчити питання про те, чи стали молоді люди менш фізично підготовленими після року пандемії, пише Medical News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Фізична форма важлива не тільки для того, щоб добре виглядати, а й для нашого здоров'я. Різноманітні вправи та регулярна активність допомагають знизити ризик розвитку різних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання та діабет. Хороша фізична форма — це широке поняття, що охоплює все: від здатності бігати і стрибати до хорошої роботи легенів.

До початку епідемії Covid-19 дослідники зібрали дані про фізичну підготовку у двох китайських навчальних закладах. Вони використовували стандартний набір фітнес-тестів, у яких вимірювали все — від швидкості бігу до об'єму легенів. Ці тести проводилися в період з грудня 2019 по січень 2020 року.

Через рік, коли пандемія вже почалася і вплинула на життя людей, вони провели ті самі тести. Учасників із наявними захворюваннями не враховували, щоб максимально спростити дані. Дослідники також порівняли ці показники з рівнем фізичної підготовки студентів 2018 року, щоб мати уявлення про те, який рівень фізичної підготовки можна вважати "нормальним" для молодих людей.

У дослідженні взяли участь понад 5 тис. осіб, середній вік яких становив 18 років. Порівнюючи дві групи учасників — одну, що постраждала від пандемії, та іншу, що не постраждала від пандемії, дослідники виявили, що пандемія дійсно вплинула на фізичну підготовку молодих людей. У тих, хто брав участь у дослідженні, після року життя в умовах пандемії знизилися сила, витривалість і навіть вага. Це зниження не було пов'язане з відмінностями у вазі, зрості або походженні, воно було пов'язане саме з пережитим пандемічним періодом.

Ці зміни у фізичній підготовці — не просто цифри на сторінці; вони можуть мати реальні наслідки для здоров'я поточного і багатьох майбутніх поколінь. Зниження рівня фізичної підготовки може підвищити ризик розвитку таких захворювань, як серцево-судинні та діабет. Це, зокрема, може навіть підвищити ризик ранньої смерті.

Автори дослідження припускають, що зниження рівня фізичної підготовленості може бути спричинене різними причинами: люди були не такими активними через закриті приміщення, підвищений стрес через пандемію, а також зміни у звичках харчування.

Це дослідження не є ідеальним. Наприклад, у ньому брали участь переважно студенти китайських коледжів, тому отримані результати можуть бути застосовні не до всіх категорій людей. Однак воно дає нам відправну точку для розуміння того, наскільки масштабним може бути вплив пандемії на наше фізичне здоров'я, навіть після її завершення. І висновок тут очевидний: підтримання фізичної активності вкрай важливе, особливо в такі складні періоди, як пандемія. Дослідження підкреслює важливість пошуку способів залишатися активним, навіть коли нелегко вийти на вулицю.

Раніше Фокус писав про те, що фізичні навантаження у вихідні рівноцінні тижню заняття спортом. Нове дослідження перевертає норми фітнесу з ніг на голову, ставлячи інтенсивні тренування у вихідний в один ряд з тими, хто щодня займається спортом для збереження здоров'я серця.

Також Фокус писав про новий штам коронавірусу під назвою Пірола і його небезпеки. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знов і знов, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.