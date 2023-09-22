Політичні інтриги в замку Мальмезон. Хто вбив імператрицю — російський цар чи міністр Франції

Спочатку шлюб імператорської пари залишав бажати кращого — Жозефіна вважала Бонапарта дещо дивним, і обидві сторони мали романи протягом їхнього спільного життя.

Дружина Наполеона Бонапарта, імператриця Жозефіна Бонапарт, була відома своєю грацією та чарівністю, яких бракувало її чоловікові. Хоча їхній шлюб тривав недовго, Наполеон надзвичайно кохав свою вродливу колишню дружину до самого кінця, і вона, схоже, теж полюбила його. На момент її смерті, яку спричинила, ймовірно, пневмонія, навіть ходили чутки, що імператриця вбита за спробу поставити сина Наполеона правителем Франції в межах великої змови, пише Grunge.

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Коли Жозефіна не змогла подарувати спадкоємця, пара врешті-решт розлучилася, але їхній зв'язок залишився непорушним. Вона зрештою зберегла титул імператриці, і пара продовжувала кохати одне одного на відстані. Їхній зв'язок неминуче зробив Жозефіну потенційно небезпечною політичною фігурою у вибухонебезпечній Франції 19-го століття, навіть після поразки імператора.

Після першого заслання Наполеона Жозефіна могла робити все, що їй заманеться, але вона все ще надзвичайно хвилювалася за долю свого колишнього чоловіка. Після її смерті з'явилися чутки, що спокуслива Жозефіна знайшла корисного політичного союзника в свої останні дні на землі — російського царя Олександра I. Дехто навіть шепотів, що її вбили за бонапартистські плани.

Примітно, що захоплення Наполеона царем Олександром I передувало будь-якій участі Жозефіни в їхніх стосунках. У відомому листі до Жозефіни, задокументованому в книзі Андреа Стюарт "Троянда Мартініки", Наполеон писав: "Він повинен бути зі мною. Якби він був жінкою, думаю, я зробив би його своєю коханкою". Лише в 1814 році Жозефіна і цар Олександр нарешті зустрілися, і їхні стосунки стали дружніми.

Ця зустріч відбулася у вирішальний момент історії, коли прусська армія захопила Париж, заславши Наполеона на острів Ельба. Під час подальших подій цар Олександр висловив бажання зустрітися з Жозефіною, запрошення, яке вона спочатку вагалася прийняти, поки Наполеон не переконав її в його потенційних перевагах.

Харизма Жозефіни сяяла, коли численні європейські лідери відвідували її в замку Мальмезон. Цар Олександр, зокрема, часто бував у її товаристві, обдаровуючи щедрими подарунками, зокрема коштовним діамантовим намистом.

Характер їхніх стосунків викликав підозри, дехто припускав приховані мотиви. Однак будь-які потенційні політичні змови обірвалися раптовою смертю імператриці. Питання про справжню причину смерті Жозефіни, а також про те, чи був у ній злий умисел, залишається відкритим.

14 травня Жозефіна Бонапарт вийшла на прогулянку з царем Олександром і, як повідомляється, "застудилася". Хоча сучасні джерела вказують на пневмонію як причину смерті, точна причина залишається невизначеною.

Перед смертю у неї з'явився висип, лихоманка і опухлий язик, що змусило деяких медичних експертів припустити дифтерію або септицемію горла. Крім того, поширювалися чутки про вбивство.

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