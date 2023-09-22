Подарунок для гурманів. В Австрії стартував продаж філе лосося, яке жодного разу не було у воді

Новий продукт не поступається звичному аналогу за вмістом білків, вітамінів і жирних кислот омега-3, необхідних людському організму.

Австрійські покупці зможуть скуштувати унікальне філе лосося, який жодного разу в житті не був у воді. Передбачається, що незабаром продукт також з'явиться на полицях супермаркетів у Сполучених Штатах — продажі планують запустити вже наступного року, пише Daily Mail.

Філе лосося було розроблено стартапом у галузі харчових технологій Revo Foods. Інновація з'явилася після вирощеної в лабораторії штучної курячої грудки, яку Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) оголосило безпечною для вживання в їжу людиною в січні минулого року.

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Новий веганський лосось був створений на основі грибів і надрукований за допомогою 3D-принтера. Творці обіцяють, що він не поступатиметься за вмістом білків, вітамінів і жирної амінокислоти омега-3 своєму звичному "водному аналогу".

Представники стартапу, що базується у Відні, зазначають, що виробництво цього філе лосося може знизити навантаження на природне рибальство в усьому світі, а також є менш енергомістким і більш стійким, попри високотехнологічний процес виробництва.

Виробники заявляють, що їхній 3D-друк загалом використовує на 77-86% менше вуглекислого газу і на 95% менше прісної води, ніж усі традиційні етапи, необхідні для лову й обробки лосося, що мешкає в дикій природі.

Надрукований на 3D-принтері лосось не поступається справжньому за смаковими якостями Фото: Revo Foods

Дослідники зазначають, що новий продукт містить близько 9,5 грамів ялинки на 100 грамів продукту. Зазначимо, що це трохи більше ніж удвічі менше, ніж міститься у звичному лососі — близько 20 г на 100 г продукту.

Над створенням лосося, надрукованого на 3D-принтері, Revo Foods співпрацювала зі стартапом Mycorena, який допоміг їм розробити мікропротеїн із грибів, що його можна використовувати в 3D-принтері. До слова, це не перший продукт, створений за допомогою 3D-друку, раніше вчені вже створювали філе тріски, чизкейк, приготований лазером, і м'ясо, вирощене в лабораторії.

Поштовхом для розвитку виробництва подібних продуктів стала теорія про те, що "друковані альтернативи" їжі можуть зробити виробництво харчових продуктів більш екологічно стійким. В умовах кліматичної кризи, наслідки якої цього року людство цілком відчуло на собі, подібні розробки мають вельми привабливий вигляд.

Більш ранні дослідження вже показали, що близько 34% світових запасів риби виснажені через нестримний надмірний вилов риби та методи масового тралення, які винищують цілі види морських мешканців.

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