Дібралися до риби. В Ізраїлі вперше подали філе морського окуня, створене за допомогою 3D-друку

Дослідники створили нову технологію, яка робить продукт їстівним одразу після друку.

Related video

Ізраїльська компанія Steakholder Foods (раніше MeaTech 3D), мабуть, відома вже у всьому світі. Саме вони подарували людству вирощені в лабораторії стейки й навіть шматочки яловичини ваґю, також створеної штучно, пише New Atlas.

Дослідники не зупинилися на виробництві м'яса в лабораторії та створили те, що, за їхніми словами, є першим у світі цілим філе культивованої риби, а саме морського окуня. Зазначимо, що новий продукт ще не вийшов на ринок, проте вчені сподіваються виправити це найближчим часом.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що філе було створено Steakholder Foods у співпраці з компанією із Сінгапуру Umami Meats. Саме останні надали вченим натуральні клітини морського окуня, які потім були використані для культивування, а потім включені до біочорнил для 3D-друку.

Цікаво, що рибне філе готове до вживання вже після друку, і на відміну від м'ясних культивованих продуктів, вирощених у лабораторії, не вимагає періоду інкубації та дозрівання після створення.

Одна зі страв, запропонованих на дегустації Фото: Steakholder Foods

Вчені відзначають, що створений у лабораторії стейк морського окуня за смаковими якостями не поступається натуральному. Хоча, по суті, в якомусь сенсі він і є справжнім філе морського окуня. Нещодавня дегустація культивованого філе морського окуня відбулася на території Steakholder — гостей заходу пригощали стравами сінгапурської та ізраїльської кухні, до складу яких входило створене в лабораторії філе.

За словами генерального директора Umami Meats Міхіра Першада, компанія дуже рада, що у співпраці зі Steakholder Foods їм вдалося створити перше у світі рибне філе, вирощене цілком. Під час першої дегустації творці продемонстрували створений у лабораторії продукт, а гості змогли переконатися, що він має той самий смак і структуру, як і натуральний. Крім того, філе тане в роті й розсипається на частинки — як і має робити чудова риба.

Компанії також зазначили, що в найближчі кілька місяців вони мають намір вийти на ринок із культивованим філе окуня. Також компанії заявили, що наступним їхнім дітищем стане розробка культивованого вугра.

Раніше Фокус писав про те, що на 3D-принтері надруковано перший їстівний десерт, далі "приготують" печеню.