У ракети-носія китайської приватної компанії після запуску сталася аварія: важливий вантаж втрачено

9 попередніх запусків ракет-носіїв Ceres-1 компанією Galactic Energy були успішними, але 10 запуск закінчився аварією.

У четвер, 21 вересня, китайська приватна компанія Galactic Energy відправила в космос свою ракету-носій Ceres-1 із супутником дистанційного спостереження Jilin-1 Gaofen-04B від компанії Changguang Satellite Technology на борту. Але супутник не був виведений на орбіту, оскільки ракета-носій відхилилася від курсу, пише Space.

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Для китайської приватної компанії Galactic Energy це перший невдалий запуск ракети-носія Ceres-1 з корисним навантаженням на борту. Попередні 9 запусків були успішними. Згідно з повідомленням компанії Galactic Energy, ракета полетіла не так як потрібно, і місія з відправки супутника в космос провалилася. Наразі триває розслідування причин цієї катастрофи.

Перший запуск у космос чотириступеневої ракети Ceres-1 відбувся в листопаді 2021 року. Вона має висоту — 19 метрів, діаметр — 1,4 метра і може доставляти корисне навантаження на низьку навколоземну орбіту в розмірі до 400 кг, а на сонячно-синхронну орбіту (висота 500 км) — до 300 кг. Під час невдалого запуску Ceres-1 вперше мала вивести супутник на висоту 800 км.

Ця катастрофа стала першою для Китаю цього року, адже від початку 2023 року і державні, і приватні компанії країни до цього здійснили 43 успішних запуски ракет-носіїв у космос.

Ця катастрофа стала першою для Китаю цього року, адже від початку 2023 року і державні, і приватні компанії країни до цього здійснили 43 успішних запуски ракет-носіїв у космос Фото: space.com

Найцікавіше, що за два дні до аварії китайської ракети, подібний нещасний випадок стався з ракетою Electron американської компанії Rocket Lab. Унаслідок невідомої аномалії, що виникла на ракеті, було втрачено супутник спостереження за Землею від компанії Capella Space.

Що стосується компанії Galactic Energy, то зараз її інженери працюють над створенням більшої ракети-носія Pallas-1, яка зможе виводити на низьку навколоземну орбіту 5 тонн корисного навантаження.

Це буде багаторазова двоступенева ракета, яка може виводити на сонячно-синхронну орбіту, на висоту до 700 км, 3 тонни корисного навантаження.

Перший політ ракети Pallas-1 у космос має відбутися в першому кварталі наступного року. Але найперша версія нової ракети-носія все ж таки буде одноразовою, а ось багаторазовий варіант буде запущено в космос у 2025 році.

Нагадуємо, що в червні цього року, Китай побив власний рекорд із запуску супутників у космос. До 2025 року на орбіті налічуватиметься 138 подібних китайських космічних апаратів, що формують єдину мережу, як уже писав Фокус.

Володарем рекорду на найшвидший політ до космічної станції став китайський вантажний корабель "Тяньчжоу-5", який долетів до китайської орбітальної станції "Тяньгун" трохи більше, ніж за 2 години. Але його місія в космосі закінчилася і Китай відправив корабель на вогняну смерть, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що в травні цього року на Землю повернувся надсекретний китайський космічний літак, який літав навколо Землі протягом 9 місяців.