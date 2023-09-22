Найдивніші галактики у Всесвіті: телескоп Габбл зробив знімок зіткнення таких об'єктів (фото)

На новому зображенні видно, як дві галактики змінюються під час зіткнення, що призведе до створення більшого об'єкта.

Космічний телескоп Габбл уже майже рік у проміжках між іншими науковими спостереженнями за космосом робить знімки галактик з Атласу пекулярних галактик. Пекулярні галактики — це об'єкти, які мають яскраво виражені індивідуальні особливості та часто мають характеристики різних типів галактик. На новому зображенні показано повільний процес злиття двох дивних галактик, які разом називаються Arp 107, пише Inverse.

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Ще 1966 року астроном Гелтон Арп опублікував каталог дивних галактик, який отримав назву Атлас пекулярних галактик. До нього входять 338 найбільш незвичайних об'єктів, які були виявлені астрономами. Арп сподівався, що вивчення "незвичайних галактик допоможе вченим зрозуміти процеси, які формують галактики в міру їхньої еволюції".

В Атласі пекулярних галактик можна знайти галактики з величезним одним спіральним рукавом, а також ті, що мають вигляд кілець, бо їхнє "серце" було вирване гравітацією сусіда. Більшість галактик у цьому каталозі мають "напарників", з якими відбувається процес злиття. У результаті галактики отримують дуже дивні форми.

На новому зображенні телескопа Хаббл якраз показані дві дивні галактики під назвою Arp 107. Знімок відображає повільний і жорстокий процес зіткнення між двома об'єктами, який призведе до створення більшої галактики.

Галактики Arp 107 Фото: NASA

Arp 107 розташований на відстані в 465 млн світлових років від Землі і видно, як взаємні приливні сили двох галактик особливо спотворили зовнішній вигляд більшого об'єкта з цієї пари.

У міру того як дві галактики наближаються одна до одної по спіралі, їхні величезні приливні сили розтягнули більшу галактику, завдяки чому в неї з'явився величезний довгий самотній спіральний рукав. Водночас між двома галактиками, внаслідок гравітаційного впливу обох, космос наповнився яскравими потоками газу і пилу. Власне, ці потоки і пов'язують зараз обидві галактики.

Варто сказати, що більший об'єкт у парі Arp 107 є особливою дуже яскравою галактикою — це сейфертівська галактика. У центрі таких об'єктів знаходиться надмасивна чорна діра, яка активно поглинає матерію. Такі галактики схожі за своїми властивостями на квазари. Але останні, які перебувають у центрі деяких галактик, затьмарюють їх своїм світлом, а сейфертівські галактики світяться яскраво самі по собі. Тому астрономам легше вивчати їхню структуру.

Як уже писав Фокус, на створення першої у світі 3D-моделі екзотичної наднової пішло 5 млн годин. Щоб зрозуміти процеси, що відбуваються всередині незвичайних космічних вибухів, вчені створили унікальне моделювання.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Габбл зробив приголомшливий знімок не надто яскравої галактики, яка має вигляд диска, що тьмяно світиться, на тлі чорноти космосу.

Нагадуємо, що астрономи дійшли висновку, що наша галактика має викривлену форму. І причина такої деформації криється в темній матерії, яка оточує Чумацький Шлях, як уже писав Фокус.