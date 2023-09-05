Величезна яскрава куля: телескоп Габбл зробив знімок незвичайної галактики (фото)

Насправді галактика М 89 є еліптичною, хоча, судячи з її вигляду, цього не скажеш.

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Майже ідеальна величезна яскрава сфера посеред чорноти космосу є насправді великою еліптичною галактикою під назвою М 89. Вона складається приблизно зі 100 млрд зірок і розташована на відстані в 55 млн світлових років від нас, пише Phys.

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На знімку космічного телескопа Габбл еліптична галактика М 89 виглядає як гігантська яскрава куля із зірок. Але вона повинна мати форму еліпсоїда, а не сфери, бо як таке може бути?

Річ у тім, що зовнішній вигляд цієї галактики може бути грою перспективи і результатом того, яким чином вона розташована щодо Землі. Тож, за словами вчених, насправді це все-таки еліптична галактика, хоча по ній цього не скажеш.

Галактику М 89, яка трохи менша, ніж Чумацький Шлях, відкрив ще 1781 року астроном Шарль Мессьє, який пізніше створив каталог галактик. Власне, літера М у назві галактики означає Мессьє.

Галактика М 89 Фото: NASA

М 89 має кілька цікавих особливостей. Одна з її структур із газу та пилу простягається на відстань до 150 тисяч світлових років від центру галактики. У центрі М 89 розташована надмасивна чорна діра, і вчені вважають, що ця діра в минулому була активною, тобто дуже швидко та у великих об'ємах поглинала матерію, а значить і сама галактика була активною. Астрономи припускають, що в центрі галактики був квазар, що може пояснити таку надзвичайну яскравість об'єкта, адже квазари є найяскравішими об'єктами в космосі.

Галактика М 89 оточена великою кількістю газу і пилу, що вказує на недавні злиття з меншими галактиками. Тобто, ця галактика сформувалася в нинішньому вигляді у відносно недавньому минулому (за мірками космосу).

М 89 стала останньою величезною еліптичною галактикою, яку виявив Мессьє. До того ж вона є найідеальнішою сферичною галактикою в його каталозі зі 110 об'єктів.

Нагадуємо, що вчені розповіли, чи перетвориться Сонце коли-небудь на чорну діру. Стане зірка чорною дірою чи ні, залежить від її маси. Тому насправді Сонце стане трохи іншим об'єктом. Що потрібно для того, щоб зірка стала чорною дірою, Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що в нашій галактиці повинно бути більше залишків зірок, які померли внаслідок вибуху наднової, але їх виявили поки що не всі. Над цим зараз працюють учені.

Нагадуємо, що нещодавно телескоп Вебб зробив зображення галактики Вир і вони дійсно вражають, як уже писав Фокус .