Останні носії мови. Вчені виявили унікальне походження мешканців племені пустелі Наміб (фото)

Африка — батьківщина сучасної людини і континент із найвищим рівнем генетичного різноманіття. Однак нові дослідження продовжують розкривати секрети цього місця.

Сподіваючись знайти підказки в сучасних популяціях, дослідники з португальсько-ангольської лабораторії TwinLab вирушили в ангольську пустелю Наміб — віддалений багатоетнічний регіон, де зустрілися різні традиції. Робота опублікована в журналі Science Advances, пише Phys.org.

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"Ми змогли знайти групи, які вважалися зниклими понад 50 років тому", — говорить Хорхе Роша, генетик з Центру досліджень біорізноманіття та генетичних ресурсів (CIBIO, Університет Порту), який керував польовими дослідженнями разом з ангольськими антропологами Самуелем і Терезою Асо з Центру досліджень пустелі (CEDO).

Серед спільнот, з якими зустрілася команда, була група пастухів квепе, які раніше розмовляли мовою кваді.

"Кваді — це мова, яка має спільного предка з мовами кхое, якими розмовляють збирачі та пастухи на півдні Африки", — пояснює Анна-Марія Фен, лінгвістка з CIBIO, яка брала участь у польових дослідженнях і змогла взяти інтерв'ю у двох останніх носіїв мови кваді, які, можливо, є останніми в світі.

"Мови кхое-кваді пов'язані з доісторичною міграцією східноафриканських скотарів", — додає Роша, чиї дослідження зосереджені на історії населення Південної Африки.

Поселення Кувале у Віреї, Ангола Фото: Sandra Oliveira

Нове дослідження команди показує, що мешканці ангольської пустелі Наміб досить сильно відрізняються від інших сучасних популяцій, але також дуже добре згруповані між собою.

"Згідно з нашими попередніми дослідженнями успадкованої по материнській лінії ДНК, більшість різноманітності геному сегрегується відповідно до соціально-економічного статусу. Ми доклали багато зусиль, щоб зрозуміти, наскільки ця локальна варіативність і глобальна ексцентричність спричинена генетичним дрейфом — випадковим процесом, який непропорційно впливає на малі популяції — і домішками зі зниклих популяцій", — розповідає Сандра Олівейра (Sandra Oliveira), дослідниця з Бернського університету в Швейцарії.

Команда продемонструвала, що окрім сильного впливу генетичного дрейфу, який спричинив відмінності між сусідніми групами з різним соціально-економічним статусом, нащадки носіїв мови кваді та представників соціально незахищених верств населення пустелі Наміб зберігають унікальне добантуське походження, яке зустрічається лише у популяціях з цього місця.

Попередні дослідження показали, що збирачі з пустелі Калахарі походять від предків, які першими відокремилися від усіх інших людей, що збереглися до наших днів. Результати послідовно відносять нещодавно ідентифікований рід до тієї ж лінії предків, але припускають, що намібський рід розійшовся з усіма іншими південноафриканськими родами, після чого відбувся розкол між північними і південними предками Калахарі.

Завдяки цій новій інформації дослідники змогли реконструювати дрібномасштабні історії контактів, що виникли внаслідок міграції скотарів, які розмовляють мовою кой-кваді, і фермерів, які розмовляють мовою банту, на південь Африки.

Крім того, результати демонструють, що сучасні дослідження ДНК, спрямовані на маловивчені регіони з високим етнолінгвістичним розмаїттям, можуть доповнити давні дослідження ДНК у вивченні глибинної генетичної структури африканського континенту.

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