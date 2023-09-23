Старі чайні ліси Китаю, кургани Гая Тумулі і планетарій Ейсінги: нові об'єкти Спадщини ЮНЕСКО

На 45-му засіданні Комітету світової спадщини ЮНЕСКО розширили каталог об’єктів, що охороняються. Тепер у цьому списку понад 1200 об’єктів.

Нещодавно ЮНЕСКО розширила свій каталог об'єктів, що охороняються, включивши до нього понад 40 нових об'єктів Світової спадщини. Ці доповнення до списку охоплюють широкий спектр — від природних чудес, таких як ліси і гори, до культурно значущих пам'яток, пише IFLScience.

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Після тривалих обговорень на 45-му засіданні Комітету світової спадщини, що відбулося в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, список тепер налічує близько 1200 об'єктів, загальновизнаних за їхню "видатну універсальну цінність". Ці об'єкти охоплюють різноманітні природні, культурні та гібридні явища.

Варто зазначити, що ця кількість ще може бути збільшена, оскільки обговорення заплановано продовжити до 25 вересня.

Кургани Гая

Кургани Гая — це поховальні кургани, споруджені племенем Гая, стародавньою цивілізацією, в південній частині Корейського півострова. Це суспільство існувало з 1 по 6 століття н. е.

Евапоритовий карст і печери Північних Апеннін

Це місце, розташоване в Північних Апеннінах Італії, є одним з найкраще збережених і вивчених прикладів випарного карсту Фото: © Vena del Gesso Park

Це місце, розташоване в Північних Апеннінах Італії, є одним з найкраще збережених і вивчених прикладів випарного карсту. ГІпсові породи розчинялися впродовж століть, утворюючи своєрідний і розлогий рельєф. Цей простір охоплює понад 900 близько розташованих печер, деякі з яких вважаються найглибшими гіпсовими печерами, відомими людству.

Старі чайні ліси гори Цзінмай

еред культурних об'єктів, включених до списку, села, оточені стародавніми чайними гаями гори Цзінмай у Китаї, є живими свідченнями тисячолітньої традиції Фото: Xie Jun

Серед культурних об'єктів, включених до списку, села, оточені стародавніми чайними гаями гори Цзінмай у Китаї, є живими свідченнями тисячолітньої традиції. Вирощування чаю лежить в основі цієї неминущої спадщини, яку плекають і оберігають місцеві громади. ЮНЕСКО підкреслює важливість чайних церемоній і свят у цьому регіоні, де, за повір'ям, серед пишних гаїв мешкають духи.

Планетарій Ейсінги

У голландському місті Франекер у непримітній будівлі знаходиться найстаріша у світі діюча механічна модель Сонячної системи Фото: © Royal Eise Eisinga Planetarium

У голландському місті Франекер у непримітній будівлі знаходиться найстаріша у світі діюча механічна модель Сонячної системи. Цей механізм побудував нідерландський астроном-любитель Ейсе Ейсінга між 1774 і 1781 роками.

Холодні зимові пустелі Турану

Холодні зимові пустелі Турану простягаються на 1500 кілометрів через Казахстан, Узбекистан і Туркменістан Фото: © Askar Isabekov

Холодні зимові пустелі Турану, що простягаються на 1500 кілометрів через Казахстан, Узбекистан і Туркменістан, є справжньою скарбницею для біологів. Попри тривале посушливе літо і суворі зими, цей немилосердний клімат підтримує багату флору і фауну. Зокрема, він слугує середовищем існування для таких зникаючих видів, як антилопа сайгак і джейран.

Серед інших визначних об'єктів нещодавно розширеного списку — загадкові кам'яні оленячі пам'ятники в Монголії, стародавнє місто Сі Теп у Таїланді та величний діючий вулкан Мартініки, гора Пеле.

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