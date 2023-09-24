Історична місія: зонд NASA доставив на Землю капсулу зі зразком астероїда Бенну (відео)

Апарат OSIRIS-REx скинув капсулу з ґрунтом на висоті 102 тисячі кілометрів. Дослідники впевнені, що в астероїді залишилися хімічні елементи, вік яких близько 4,5 млрд років.

Зонд лабораторії OSIRIS-REx проєкту NASA приземлився на полігоні для випробувань у штаті Юта зі зразком астероїда Бенну. Уперше в історії США доставили на Землю каміння і пил з астероїда, сказано на сайті NASA.

Команда вчених NASA та інженерів оборонного концерну Lockheed Martin першими прибули на місце приземлення зонда. Фахівці оглянули її стан і виміряли рівень газу навколо капсули.

"Коли ми вперше прийдемо в ангар, команда розпакує капсулу [з камінням і пилом з астероїда] і приступить до її очищення від бруду і пилу. Звичайно, ми не зможемо зробити його ідеально чистим", — пояснив керівник наземного відновлення OSIRIS-REx компанії Lockheed Martin Річард Візерспун.

Інженери з Lockheed Martin закріпили кришки над вентиляційними отворами капсули, через які пропускається повітря, щоб захистити зразок від можливого забруднення.

Капсула важить близько 46 кілограмів, останні 13 хвилин вона летіла крізь атмосферу Землі зі швидкістю 44 000 км/год. Апарат OSIRIS-REx скинув капсулу з астероїдним ґрунтом на висоті 102 тисячі кілометрів від Землі.

Історія місії на астероїд Бенну

Астероїд Бенну діаметром 550 метрів виявили 1999 року. Дослідники впевнені, що в ньому залишилися частини хімічних елементів, вік яких близько 4,5 млрд років.

NASA обрало Бенну через його близькість до земної орбіти, вартість місії з його дослідження — близько 800 мільйонів доларів.

Експерти NASA вважають Бенну найнебезпечнішим для Землі астероїдом, адже в найближчі 150 років він може наблизитися до Землі.

Зазначимо, що під час планування місії OSIRIS-REx вчені NASA надихнулися успіхом японської місії "Хаябуса". У 2010 році її космічний апарат узяв зразки породи астероїда Ітокава і доставив їх на Землю.

Фокус раніше писав, що астероїд розміром з половину футбольного поля через 23 роки може впасти на Землю. Вчені підрахували, що астероїди, здатні знищити людську цивілізацію, падають на Землю раз на кілька мільйонів років.