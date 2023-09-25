Усередині чужої голови. Чи можуть сурикати розпізнавати емоції людини й відповідати на них

У новому дослідженні вчені намагаються зрозуміти, чи здатні ці тварини розпізнати емоції людей і ретранслювати їх.

Дослідникам уже відомо, що одомашнені тварини, як-от кішки, собаки та коні, здатні вловлювати емоції людей і відповідати на них. Але до цього моменту вченим було надзвичайно мало відомо про те, чи можуть тварини, яких утримують у зоопарках, зчитувати емоції людей і якимось чином реагувати на них, пише The Guardian.

У новому дослідженні, яке триватиме три роки, вчені вирішили зосередитися на вивченні цього питання. Дослідники з Університету Ноттінгем Трент зосередилися на вивченні сурикатів у зоопарках. Вибір припав на цих тварин, оскільки вони дуже контактні й, як правило, взаємодіють з доглядачами звіринців і його відвідувачами.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами співавторки дослідження, дослідниці добробуту тварин у школі наук про тварин, сільську місцевість і навколишнє середовище, докторки Саманти Ворд, під час дослідження вони спостерігатимуть за сурикатами в зоопарку, а також вивчатимуть їхню взаємодію з наглядачами та відвідувачами звіринця.

Дослідники зосередяться на тому, щоб зрозуміти, чи здатні сурикати розпізнавати такі людські емоції як:

щастя;

печаль;

гнів.

Крім того, автори дослідження хочуть вивчити, чи можуть тварини відповідним чином адаптувати свою поведінку. Автори дослідження зазначають, що прагнуть краще зрозуміти потенційний вплив людей на тварин у зоопарках. Передбачається, що надалі отримані вченими результати допоможуть поліпшити життя диких тварин у зоопарках.

За словами Ворд, вони з колегами також хочуть дізнатися, чи впливають на здатність вловлювати й розпізнавати емоції частота взаємодії людини та тварини, наприклад, як у випадку з доглядачами й вихованцями зоопарку. Передбачається, що розуміння цього процесу допоможе співробітникам зоопарку зробити життя своїх підопічних більш спокійним і розслабленим.

За словами іншої співавторки дослідження, докторки Анніки Паукнер, сурикати вельми уважні до свого оточення, зокрема й до відвідувачів зоопарку. Як правило, вони взаємодіють як із незнайомими людьми, так і зі знайомими, а тому, на думку вчених, вони є ідеальним видом, на якому варто зосередитися.

Раніше Фокус писав про те, що сурикати впізнають один-одного за голосом.