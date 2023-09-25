Турбують і на тому світі. Чому тіло 11-го президента США збираються перепоховати вчетверте (фото)

Тіло 11-го президента Сполучених Штатів тричі перепоховали: його рештки врешті-решт знайшли спочинок на території Капітолія штату Теннессі. Однак зараз точаться дебати про чергове перепоховання президента.

Джеймс К. Полк, 11-й президент США, розпочав свій президентський шлях із ретельно розробленим планом дій. Йому вдалося досягти багатьох амбітних цілей. На жаль, Полк не дожив до того часу, щоб побачити наслідки своєї політики; він помер від холери всього через три місяці після того, як залишив посаду, 15 червня 1849 року, пише Grunge.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

А проте людина, відповідальна за формування більшої частини сучасного кордону континентальних Сполучених Штатів, не знайшла вічного спокою в його межах. Під час своєї короткої перерви у державній діяльності Полк оселився у Полк-Плейс, маєтку, який він заснував у Нашвіллі, штат Теннессі.

Саме тут його мали поховати згідно із заповітом. Однак, через побоювання щодо поширення холери, останки колишнього президента спочатку поховали в братській могилі, призначеній для жертв холери на міському кладовищі Нашвілла.

Це стало першим із трьох місць поховання Джеймса К. Полка. Його родина згодом організувала перенесення з братської могили на цвинтар у маєтку, виконуючи волю колишнього президента. Несподіваний поворот подій призвів до того, що у 1893 році сім'я Полків втратила Полк-Плейс, після того, як двома роками раніше померла вдова президента.

Джеймс Нокс Полк обіймав посаду з 4 березня 1845 року до 4 березня 1849 Фото: Вікіпедія

Хоча деякі нащадки Полка схвалили перенесення могили, інші виступили категорично проти, порівнюючи це з пограбуванням могили. Тереза ​​Елам, племінниця Полка в семи поколіннях, вважає, що це була хитрість, щоб отримати туристичні долари для музею та Колумбії. Кілька історичних товариств також висловили свої заперечення.

Згідно із заповітом Полка, маєток мав перейти до штату Теннессі, з умовою, що нащадок, який залишився в живих, який носитиме прізвище президента і матиме відповідний характер, житиме в Полк-Плейс як доглядач і куратор. Однак племінник Полка, Таскер, ініціював юридичну суперечку, стверджуючи, що несправедливо зв'язаний забаганками його покійного дядька. Не маючи представників в уряді штату, готових оскаржити цей позов, Таскер вийшов переможцем і згодом продав Полк Плейс на аукціоні за 22 000 доларів.

Нові власники знову ексгумували тіло Полка та його дружини, а потім перенесли їхні останки до будівлі Капітолія штату Теннессі, де вони перепоховані. Тим часом Полк-Плейс залишити на розсуд долі і врешті-решт знесли, щоб звільнити місце для житлового комплексу, який згодом також знесли.

Понад століття здавалося, що територія Капітолія штату Теннессі стане місцем останнього спочинку Джеймса К. Полка. Однак у березні 2017 року з'явилася пропозиція знову перенести колишнього президента, цього разу до Будинку-музею президента Джеймса К. Полка в Колумбії, штат Теннессі. Сенатор штату Джої Хенслі представив цю пропозицію, яку з ентузіазмом підтримав куратор музею Том Прайс. Прайс стверджував, що перенесення викликане частими запитами відвідувачів щодо місця поховання Полка.

Дебати розпочалися у 2018 році, і, попри остаточне схвалення, юридичні ускладнення стали на заваді швидкому переїзду. Станом на 2022 рік місце останнього спочинку Джеймса К. Полка залишалося в межах Капітолія штату Теннессі.

Раніше Фокус писав, чому охоронці Джорджа Вашингтона хотіли його вбити.

А також ми розповідали, як американці планують відчистити Статую Свободи до її справжнього кольору.