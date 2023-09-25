Поглянути на світ котячими очима. Як насправді працює зір наших вихованців

Ветеринар розповів, чим унікальний зір цих тварин і чи можуть кішки бачити те, чого не бачать люди.

Великі дикі кішки, такі як гепарди, дійсно володіють бездоганним зором, що дозволяє їм виявити здобич далеко в савані. Однак домашні кішки, на жаль, не володіють настільки прекрасними очима, пише Inverse.

Ще 2013 року художник Микола Ламм візуалізував світ очима кішок. Серед особливостей можна відзначити розширену периферію і покращений нічний зір. Однак не менш дивовижним виявилося кольоросприйняття наших вихованців. Зображення художника панорамні краєвиди розмиваються і набувають пустельної палітри.

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Ветеринарний кардіолог і директор Корнелльського центру здоров'я кішок Брюс Корнрайх розповів про те, як насправді бачать світ наші кішки. За словами вченого, наші улюбленці добре розрізняють синій і жовтий, проте мають проблеми зі сприйняттям зеленого і червоного.

Корнрайх зазначає, справа не в тому, що кішки бачать тільки ці два кольори, вони швидше краще розпізнають нюанси цих кольорів, ніж інших. Синій і фіолетовий знаходяться на одному кінці спектра з коротшими довжинами хвиль (близько 380 нанометрів), в той час, як червоний знаходиться на іншому кінці з довгими хвилями (близько 700 нанометрів).

Дослідник пояснює, що наші кішки насправді можуть бачити ці кольори, але не з "таким же багатством відтінків", тобто не з такою насиченістю. Це помітно й у візуалізаціях Ламма, де деякі кольори виглядають бляклими. Наприклад, червоний на його картинах виглядає як "темний колір".

Відомо, що сітківка ока сповнена світлочутливих клітин, званих фоторецепторами, таких як палички та колбочки. Перші допомагають краще бачити вночі та покращують периферичний зір, тоді як другі дозволяють розрізняти кольори. Колбочки кішок мають два типи білків (опсинів), які змінюють структуру, коли на них потрапляє світло. Наприклад, опсини буквально змінюють форму у відповідь на видиме світло, при цьому кожен з цих білків стимулюється різними довжинами хвиль, що впливає на те, який колір світла вони сприйматимуть. Опсини, якими володіють наші улюбленці, особливо чутливі до синього і жовтого, саме тому ці кольори вони та бачать найкраще.

За словами Корнрайха, два опсини котів роблять їх дихроматичними істотами. Водночас люди, наприклад, є трихроматичними, оскільки наші очі містять опсини трьох видів. Утім, важливо розуміти, що це зовсім не означає, що наші вихованці здатні бачити лише два кольори.

Водночас палички в очах котів забезпечують їм чудовий нічний зір. Наші вихованці здатні краще розрізняти форми в темряві, що, ймовірно, є перевагою під час полювання в сутінках. Дослідники вважають, що кішки насправді еволюціонували, щоб краще полювати в тьмяному світлі сходу або заходу сонця.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки так люблять сидіти на наших ноутбуках.