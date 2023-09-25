Не левове серце: чоловік став другим у світі володарем пересадженого свинячого органа

Медики не могли використовувати звичайне людське серце через наявні у пацієнта проблеми і для порятунку життя вдалися до унікальної операції та генетично модифікованого органу.

Нещодавно 58-річний чоловік став другою в історії людиною, якій пересадили серце від генетично модифікованої свині. Цього вдалося домогтися групі фахівців з Медичної школи Мерілендського університету. Незважаючи на те, що ця медична процедура поки що є експериментальною, вона може допомогти вирішити проблему хронічної нестачі людських органів для трансплантації. Наразі сотні тисяч людей перебувають у списках очікування на пересадку різних органів, повідомляється на сайті університету.

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Лоуренс Фосетт, який став другим у світі пацієнтом, що отримав подібний орган, від самого початку не мав можливості на пересадку людського серця через захворювання судин, яке він мав, та ускладнення, пов'язані з внутрішньою кровотечею. Без пересадки йому загрожувала неминуча серцева недостатність і летальний результат.

За повідомленням лікарів і спостерігачів, після процедури Фосетт зміг дихати самостійно, а нове серце добре функціонувало без будь-яких підтримувальних пристроїв. Щоб запобігти відторгненню організмом нового органу, він приймав звичайні антирецидивні препарати, а також нову форму терапії антитілами.

Проблема трансплантації від тварини до людини — так званої ксенотрансплантації, полягає в тому, що імунна система людини, природно, намагатиметься атакувати й відторгати чужорідний тваринний орган. Це серйозна перешкода, яку дослідники вже багато років намагаються подолати, використовуючи органи генетично модифікованих свиней.

Раніше як потенційних донорів органів медики використовували приматів, але ці випробування виявилися менш успішними. Наразі свині вважаються більш придатними донорами для людини з цілої низки причин: їхні органи приблизно такого ж розміру, як і людські, вони швидко ростуть і вже є частиною харчового ланцюга людини.

Незважаючи на те, що процедура залишається експериментальною, другий успішний випадок пересадки серця від свині до людини знаменує собою прогрес у цій галузі медицини, що розвивається. Подальший розвиток генетичної модифікації та лікарської терапії може зробити ксенотрансплантацію більш поширеною в майбутньому. Це може відкрити нові можливості для тих, хто очікує пересадки життєво важливих органів, хоча подальші дослідження все ще необхідні.

Раніше Фокус писав про створення препарату, що зупиняє відторгнення органів після пересадки. Випробувавши препарат, який може врятувати і полегшити життя мільйонів нещасних людей, вчені з нетерпінням чекають початку його застосування на людях.

Також Фокус писав про те, як вчені схрестили свиню і боби в спробі створити альтернативу тваринному м'ясу. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.

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