Смертельна "година вина". За останні 50 років рівень захворювань печінки зріс у 5 разів

Дослідники вважають, що основна причина такої сумної статистики криється в рясному вечірньому пияцтві.

Багато хто з нас не проти винагородити себе келихом вина після важкого робочого дня, проте вчені тепер вважають, що подібні "години вина" насправді можуть нести в собі смертельну загрозу — про це свідчить статистика, пише Daily Mail.

Нове дослідження британських учених показало, що понад третина людей, яким поставили діагноз після термінової госпіталізації, померли протягом наступного року. Однак справа не тільки в пізній діагностиці, дослідники також виявили, що рівень захворювань печінки лише за останні 50 років зріс у 5 разів, що є вельми тривожним. Автори дослідження вважають, що ця тенденція зумовлена рясним вечірнім пияцтвом.

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Дослідники сподіваються, що отримані результати слугуватимуть "сигналом тривоги" для зміни факторів способу життя, пов'язаних із цим захворюванням. Зокрема йдеться про контроль кількості споживаного алкоголю та профілактику ожиріння. Крім того, вчені радять щорічно проходити УЗД печінки, яке дасть змогу виявити проблеми на ранній стадії.

Під час дослідження вчені використовували анонімні лікарняні записи, це дозволило їм виявити людей, для яких екстрена госпіталізація стала першою ознакою хронічного захворювання печінки. Результати свідчать про те, що з 30 тисяч екстрених госпіталізацій, викликаних хронічним захворюванням печінки на рік, 13 000 пацієнтів вперше почули про цей діагноз.

При цьому кожен шостий пацієнт (17%) помер у лікарні, а ще 37% померли протягом року після екстреної госпіталізації. При цьому статистика свідчить про те, що 34% із тих, кого виписали з лікарні, повторно були госпіталізовані протягом лише одного місяця.

За словами доцента Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, доктора Джессіки Кінг, статистика свідчить про те, що кількість пацієнтів, яких екстрено госпіталізують, лише збільшується з кожним роком, водночас виживаність пацієнтів за останні 50 років покращилась лише зовсім несуттєво.

За словами директора з політики Британського фонду печінки Ванесси Хебдич, проблема полягає в тому, що люди помилково вважають, що проблеми з печінкою виникають лише у хронічних алкоголіків. Реальність же, на жаль, така, що багато хто з людей може пити в дозах, які дійсно можуть завдати шкоди організму людини.

Дослідники зазначають, що "година вина" справді вкоренилася в суспільстві. Хтось вважає за краще випити келих просеко за сніданком, хтось випиває келих вина, поки готує вечерю, а потім ще один під час вечері та ще один під час перегляду телевізора. У результаті деякі здатні випивати півпляшки вина щовечора, що означає, що людина п'є з потенційно небезпечною швидкістю.

Іншими чимало важливими факторами ризику розвитку захворювань печінки є надмірна вага і діабет другого типу. У результаті вчені сходяться на думці, що в нинішніх реаліях людям необхідно частіше проходити ультразвукове дослідження, стежити за своїм раціоном і кількістю споживаного алкоголю.

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