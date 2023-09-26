Предки ляльок Барбі: досі тривають дискусії, що таке "коптські ляльки" (фото)
Ляльки відомі у всьому світі: як іграшка чи колекційний предмет, вони існують у всіх епохах та усіх країнах. Проте серед них є цікаві екземпляри, зокрема так звані "коптські ляльки", які породжують більше питань, ніж відповідей.
Протягом усієї історії людства діти граються з ляльками: від дерев'яних фігурок з прикрашеним бісером волоссям, знайдених у Єгипті, до теракотових витворів, що походять з Греції та Риму, ляльки пройшли крізь усі цивілізації та епохи, пише Arkeonews.
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Проте незвичний тип фігурок з'явився в Ізраїлі під час ранньоісламської епохи, що охоплює період з 7 по 11 століття нашої ери: мініатюрні людські фігурки, виготовлені з кістки. Ці загадкові реліквії, які часто називають "коптськими ляльками", з часом викликали інтенсивні дебати щодо їхнього призначення та функції.
Деякі дослідники припускають, що вони слугували іграшками, ретельно розробленими для ознайомлення молодих дівчат з обов'язками материнства. Інші, однак, сприймають їх як символи родючості.
Аріель Шатіл, археолог Ізраїльського управління старожитностей, що спеціалізується на ляльках і статуетках, зазначає: "Деякі дослідники припускають, що ці фігурки служили іграшковими ляльками, тоді як інші припускають, що це могли бути фігурки родючості. Особливо вражає те, що не було двох однакових ляльок; кожна має відмінні риси, навіть якщо вони поділяють ту саму концепцію. Ці ляльки з’явилися в період раннього ісламу, протягом приблизно двох-трьох століть, після чого вони таємничим чином зникли зі сцени".
Далі він пояснює: "Ба більше, виникли чіткі регіональні стилі. Наприклад, у північній частині країни фігурки мали більш схематичні риси, вони виготовлені з плоских кісток, таких як ребра тварин, і прикрашені крапками та колами. У південній частині країни та в пустелі фігурки були більш схожими на людину та реалістичнішими. Більшість фігурок зображені оголеними, без одягу, але є група фігурок в одязі. Точне призначення фігурок — символи родючості для заохочення продовження роду чи просто іграшки — залишається предметом дискусій".
"Хоча переважно вони були витесані з кістки, є також приклади фігурок зі слонової кістки, що, можливо, свідчить про більш заможні родини, — зауважує Аріель. — Але до кінця одинадцятого століття ці статуетки зникли, ймовірно, через обмеження, накладені відповідно до ісламського закону".
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