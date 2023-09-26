Континент догори дном. Антарктида несподівано зацвіла, втративши неймовірну кількість льоду

Середні температури досягли критичних позначок — замість снігу і льоду континент все більше покривається зеленим мохом і квітучими рослинами.

Десятиліттями вчені відстежують середні глобальні температури на планеті та попереджають, що людство невблаганно наближається до точки неповернення. У 2022 році дослідники з Вашингтонського університету (UW) зафіксували найбільшу хвилю тепла, яка будь-коли вразила Антарктиду, а влітку 2023 року світ зіткнувся з інтенсивними хвилями тепла, що обрушилися на сушу й океан, пише Science Alert.

Спостереження свідчать про те, що в березні температура біля південного полюса на три дні підіймалася на 39°C вище за норму, досягнувши піку в -10°C. За словами вченого-атмосферика і першого автора дослідження Едварда Бланшар-Рігглсворта, цей показник став найвищою температурною аномалією, зареєстрованою будь-де у світі.

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Дослідники зазначають, що часом температура в Антарктиді досягала таких піків, що в особливо теплі дні вчені навіть могли гуляти в шортах. Спостереження вкотре показують, що Антарктида зовсім не застрахована від кліматичної кризи, як раніше вважали деякі дослідники.

Ба більше, вчені зазначають, що під час досліджень їм вдалося виявити на суші дивовижні квітучі рослини, а також мох і водорості, які поширюються континентом як ніколи раніше. Спостереження також показують, що обсяг морського льоду, що плаває, досяг рекордно низького рівня.

Під час дослідження вчені спробували з'ясувати, яка частина нещодавньої хвилі тепла в Антарктиді спричинила настільки сильні зміни клімату. Під час роботи команда з Університету Вашингтона використовувала "сюжетний підхід", що спирається на "розгортання минулих подій або ймовірних майбутніх подій або шляхів" для відтворення поточного клімату.

За словами Бланшар-Рігглсворта, вони з колегами виявили, що зміна клімату за останні 100 років посилила хвилі тепла на 2 °C, водночас уже до 2096 року цей показник стане ще на 6 °C теплішим, як порівняти з 2022 роком. Передбачається, що такий сценарій врешті-решт призведе до того, що березневі температури в Антарктиді фактично наблизяться до "точки плавлення", що поставить під загрозу величезні пласти льоду континенту.

Зазначимо, сьогодні Антарктида і прилеглі острови вкриті вічним снігом і льодом, при цьому лише близько 1% території придатне для квітучих рослин, таких як антарктична трава або антарктична перлинниця. Однак учені вважають, якщо весна і літо на льодовому континенті ставатимуть дедалі теплішими з кожним роком, а отже, території лише зростатимуть — згідно з прогнозами, до кінця століття територія, придатна для рослин, зросте в 3 рази. Результати дослідження вже показали, що з 2009 по 2018 роки темпи зростання квітучих рослин тут збільшилися на 20%.

Вчені також вважають, що вищі температури і м'якший клімат знизять бар'єр вторгнення чужорідних видів рослин і тварин — все це може вплинути на біорізноманіття Антарктиди.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди виявили цілий сад гігантських "квітів".