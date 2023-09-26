"Гола скеля": телескоп Вебб уперше проаналізував атмосферу "червоного карлика"

Флагманський телескоп НАСА вперше побачив внутрішню атмосферу екзопланети TRAPPIST-1 b, для чого використовувався метод трансмісійної спектроскопії.

Космічний телескоп Джеймса Вебба виконав одне з перших великих наукових завдань, про які заявлялося ще 2017 року. Зараз інфрачервоний інструмент досліджує атмосферу навколо однієї з екзопланет TRAPPIST-1, ультрахолодного червоного карлика. Про це повідомляє New Atlas.

У 2017 році астрономи виявили незвичайну систему з семи екзопланет розміром із Землю, які обертаються навколо найближчого червоного карлика, відомого як TRAPPIST-1. Планета розташована за 40 світлових років від Землі.

Тепер флагманський телескоп НАСА вперше побачив внутрішню атмосферу TRAPPIST-1 b, для чого використовувався метод трансмісійної спектроскопії. Коли планета проходить перед своєю батьківською зіркою, світло проникає крізь будь-яку атмосферу. При цьому блокуються світлові хвилі різної довжини.

Потім цей спектр можна проаналізувати та визначити склад атмосфери. На основі отриманих даних можна з'ясувати додаткові відомості, наприклад, придатна планета для життя чи ні.

У підсумку з'ясувалося, що у TRAPPIST-1 b немає ознак атмосфери, а спектр пояснюється тільки активністю зірки. Це відкриття узгоджується з іншими спостереженнями Вебба, зробленими раніше 2023 року. Вимірювання температури планети показало, що наявність атмосфери малоймовірна. Але вчені вважають, що у планети може бути тонка атмосфера з чистої води, вуглекислого газу або метану.

"Наші спостереження не виявили ознак атмосфери навколо TRAPPIST-1 b. Це говорить про те, що планета може являти собою голу скелю. У неї можуть бути хмари високо в атмосфері або дуже важкі молекули, такі як вуглекислий газ, через які атмосфера стає занадто маленькою для виявлення", — пояснив Раян Макдональд, автор дослідження.

За його словами, під час досліджень найбільш помітною була зірка та її ефект. Судячи з усього, те саме відзначатиметься і під час досліджень інших планет цієї системи.

Нагадаємо, що астрономи спостерігали космічну битву між галактиками — на Чумацький Шлях чекає те саме.

Також повідомлялося, що виявлено зірку, чиї сторони кардинально відрізняються одна від одної.