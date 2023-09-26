Який виглядала б галактика Чумацький Шлях у гравітаційних хвилях: у НАСА розповіли (відео)

Було зареєстровано 90 гравітаційно-хвильових подій. Усі вони являють собою злиття чорних дір зоряної маси та/або нейтронних зірок у далеких галактиках.

Змодельована карта Чумацького Шляху показала, як наша галактика виглядала б у гравітаційних хвилях. Експеримент дозволив скласти уявлення про те, що помічатимуть космічні детектори в майбутньому. Про це повідомляє Space.com.

На сьогодні є три наземні детектори — LIGO у США (Лазерно-інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія), Virgo в Італії та KAGRA в Японії, — які зареєстрували понад 90 гравітаційно-хвильових подій. Усі вони являють собою злиття чорних дір зоряної маси та/або нейтронних зірок у далеких галактиках. Причому не було виявлено жодних гравітаційно-хвильових подій, що виходять із Чумацького Шляху.

Однак наша галактика наповнена так званими ультракомпактними подвійними зірками, які колись були подвійними зірками, але через деякий час перетворилися на зоряні залишки.

"Подвійні системи заповнюють Чумацький Шлях, і ми очікуємо, що в багатьох із них міститимуться компактні об'єкти, як-от білі карлики, нейтронні зірки та чорні діри на вузьких орбітах", — пояснила Сесілія Чіренті з Університету Меріленда та Центру космічних польотів Годдарда.

Змодельована карта Чумацького Шляху

За її словами, потрібна космічна обсерваторія, щоб "почути" їх, тому що гравітаційні хвилі гудуть на частотах, занадто низьких для наземних детекторів.

Наземні обсерваторії, такі як LIGO, можуть виявляти гравітаційні хвилі з частотою від 5 до 20 000 Гц. Але ультракомпактні подвійні системи в нашій галактиці, коли обертаються одна навколо одної, зрештою зливаються. Тоді їхній діапазон частот обчислюється вже в мілігерцах.

Наразі в розробці перебуває кілька космічних детекторів гравітаційних хвиль. Головний із них — Космічна антена з лазерним інтерферометром (LISA) Європейського космічного агентства. Запуск системи може відбутися в наступному десятилітті. У китайських учених є два схожих проєкти — TianQin і Taiji.

Нагадаємо, що Чумацький Шлях зіткнеться з галактикою Андромеди. Всесвіт не просто розширюється, а й прискорюється.

Також повідомлялося, що раніше Чумацький Шлях не був спіральною галактикою, у майбутньому форма також зміниться.