Комахи-кам'яники будують дивні сховища: дослідники розповіли, як саме (відео)

Комахи ручейники — улюблений корм форелі. Для захисту від хижої риби, їхні личинки використовують хитромудрі конструкції з невеликих каменів, схожих на мозаїку, яку скріплюють "двостороннім скотчем".

Личинки волосистокрилих ручейників (Caddisfly) будують споруди з безлічі крихітних різнокольорових камінчиків, які виглядають як мозаїка. Про це повідомляє портал Earth Sky.

Ці комахи мешкають у струмках і є улюбленим кормом форелі. Щоб захиститися від риби, личинки використовують хитромудрі конструкції з невеликих каменів, які також захищають їх від потоків води.

На думку дослідників, присутність ручейників свідчить про чистоту водної екосистеми.

Комахи переносять такі будинки-укриття, побудовані з каміння і скріплені шовком, доти, доки личинка не залялькується. Нещодавні дослідження також показали наявність мікропластику в деяких із таких оболонок.

"Комахи-кам'яники" будують дивні будинки-притулки

Примітно, що будівельним матеріалом служить природний "клей", що скріплює хитромудрі кам'яні конструкції. Із залози під підборіддям личинки виділяють такий клей, схожий на нитки шовкопрядів.

Матеріал скріплює камені як двосторонній скотч, причому навіть під водою.

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