Зникле на 200 років. У Бразилії знову відкрили дерево Холлі, яке вважалося загубленим назавжди

Дослідникам вдалося виявити одразу чотирьох представників цього рідкісного виду — вважається, що вони останні на планеті.

Останні 186 років ботаніки з усього світу марно намагалися відшукати давно загублене дерево Холлі (Ilex sapiiformis). Вчені майже змирилися, що воно повністю зникло з лиця Землі, коли через два століття їм нарешті вдалося виявити кілька дивовижних представників цього виду, пише IFLScience.

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Єдине раніше підтверджене спостереження дерева Холлі, також відомого як падуб Пернамбуку, відбулося 1838 року. Тоді натураліст Джордж Гарднер зібрав зразок під час однієї зі своїх експедицій, і лише за 23 роки цей вид був офіційно описаний Зігфрідом Рейсеком. Зазначимо, що в той час атлантичний тропічний ліс Бразилії був набагато ширшим за той, що ми знаємо зараз, — приблизно 85% цієї території сьогодні постраждало через вирубку лісів.

Вченим вдалося знайти всього 4 дерева Фото: Fred Jordão

За словами співавтора нового дослідження, асистентки проєкту Джуліани Аленкар, через майже дві сотні років їм вдалося виявити чотири дерева, які вважалися загубленими назавжди. Всі вони були виявлені в Ігарассу — місце, що являє собою переважно міський район, де проживає близько 6 мільйонів осіб. Це робить знахідку ще більш дивовижною. Вчені вважають, що виявлені чотири дерева є останніми представниками Ilex sapiiformis на всій планеті.

Під час дослідження вчені переглянули записи гербаріїв, ботанічних садів і музеїв, а також просканували понад 12 000 цифрових записів у пошуках зразків дерева. Всі ці зусилля, на жаль, виявилися марними, а тому вчені звернулися до ще не оцифрованих колекцій по всій Бразилії. На щастя, один зі зразків падуба Пенамбуко 2007 року спрямував дослідників у місто Ресіфі, де їм знадобився майже тиждень, перш ніж вони все ж таки виявили ті самі дерева.

Знайдені чотири дерева вважають останніми на Землі Фото: Fred Jordão

Попри те, що вагомих доказів немає, вчені все ще сподіваються, що виявлені чотири дерева все ж не є останніми у своєму роді. Надалі вченим належить виконати вельми складну роботу, щоб максимально зберегти ці екземпляри та заробити програму розведення цього виду в неволі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені порахували всі види дерев на Землі.