Чому не варто надмірно опікати дітей під час рухливих ігор: дослідники розповіли

Дослідження показало, що 78% батьків не дозволяли дітям ризикувати. Але діти, чиї батьки більш терпимі до ризикованих ігор, з більшою ймовірністю отримують необхідне фізичне навантаження — понад 60 хвилин на день.

Деякі батьки з тривогою нависають над своїми дітьми на дитячому майданчику через побоювання, що вони можуть посковзнутися і впасти. Але, за результатами дослідження з'ясувалося, що розумний ризик під час рухливої гри може справити позитивний вплив у сенсі обсягу фізичних навантажень, які вони отримують. Про це повідомляє The Daily Mail.

Дослідники вивчали зв'язок між ставленням батьків до ризику і травм, рухливих ігор, помірної та інтенсивної фізичної активності дитини.

Досліджували такі ігри та фізичну активність, як лазіння по тренажеру у вигляді скелі, дуже швидка їзда на велосипеді або самокаті, а також вільні ігри.

У дослідженні взяли участь загалом 645 батьків, дітям яких від 5 до 12 років.

Дослідження показало, що 78% батьків не дозволяли дітям ризикувати, причому матері більше турбувалися про травми, ніж батьки.

Але діти, чиї батьки були більш терпимі до ризикованих ігор, з більшою ймовірністю отримували необхідну фізичну активність — понад 60 хвилин на день.

І хоча більшість батьків знали про переваги, пов'язані з ризикованими іграми, вони не настільки охоче дозволяли дітям брати в них участь, коли знайомилися зі сценарієм деяких з таких ігор.

"Зрозуміло, що батьки хочуть захистити свою дитину. Але часто тут немає балансу. Дослідження показує, що в батьків, які спокійно ставляться до ризикованих ігор, діти з більшою ймовірністю отримають рекомендований обсяг повсякденних вправ", — пояснила дослідниця.

"Ігри покращують фізичну форму, когнітивні функції та психічне здоров'я і, до того ж приносять задоволення", — сказала Алетія Джеребін з Університету Ковентрі.

У статті для видання Psychology of Sport and Exercise вона зазначила, що батьків потрібно підтримувати, щоб вони надавали своїм дітям можливість брати участь у ризикованих іграх, тому що ігри потенційно покращують фізичну форму і дають низку інших переваг.

У батьків, особливо матерів, мають бути можливості, щоб домогтися балансу між ризиком травм і бажанням виховати в дитини впевненість, незалежність, стійкість і навички управління ризиками, вважає дослідник.

"Розв'язання цієї проблеми в дитячих установах, наприклад у школах, також може принести користь і зміцнити позитивне ставлення в суспільстві до активних ігор", — пояснила авторка.

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