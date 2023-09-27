Приречений Гітлером на страждання. Навіщо неонацисти роками переслідують одного "безокого жука"

У гонитві вхопити щось із нацистських пам'ятних речей люди роками скуповують жуків на чорному ринку і вже довели їх до межі зникнення.

Дослідники розгорнули дебати з приводу перейменування жуків Anophthalmus hitleri, які були названі на честь Адольфа Гітлера. Самі того не бажаючи, вчені колись прирекли представників цього виду на страждання — вони стали предметом полювання колекціонерів, охочих отримати кілька нацистських пам'ятних речей, пише Futurism.

Останні кілька десятиліть жуки стали настільки популярними серед неонацистів, що опинилися на межі зникнення. Тепер дослідники просять перейменувати вид, щоб захистити його від повного зникнення.

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Зазначимо, що Anophthalmus hitleri, або "безокий жук Гітлера", трапляється тільки в Словенії. Охочі заробити відкрили на нього полювання і навіть почали вдиратися в місця природного проживання жуків. Наприклад, 2006 року екстремісти пробралися в 15 печер, де мешкають "безокі жуки", щоб захопити їх. До речі, в той час за один екземпляр, що добре зберігся, можна було виручити близько 1400 доларів.

За словами експерта з жуків Мартіна Бера, наразі "безокий жук Гітлера" "перебуває на межі зникнення" через постійні переслідування з боку колекціонерів. Водночас канадська антропологиня Мір'яна Роксандіч заявляє, що ці жуки зовсім не заслужили такої долі, а тому ця безневинна комаха потребує захисту з боку суспільства.

Щоб зупинити винищення Anophthalmus hitleri, які вже перебувають на межі зникнення, вчені пропонують перейменувати комах, сподіваючись, що це відверне увагу колекціонерів. Крім того, вчені вважають, що ім'я Адольфа Гітлера в назві комах ставить під сумнів "угоду про іменування нових видів на честь знаменитостей".

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили смертоносну сполуку і назвали її на честь Кіану Рівза.