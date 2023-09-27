З великими очима і чарівними вухами. Учені зняли "привида", що ширяє в глибинах океану (відео)

Дослідники показали кадри дивовижної істоти, що ховається під товщею води на глибині близько 3 000 метрів.

У сутінковій зоні океану під товщею води ховається безліч дивовижних, а часом і надзвичайно небезпечних тварин. Іноді, під час глибоководних занурень, вченим вдається не тільки побачити їх, а й поспостерігати за їхньою поведінкою, пише Science Alert.

Так сталося і цього разу, під час занурення на борту E/V Nautilus Ocean Exploration Trust, коли команда помітила дивовижний екземпляр, що безтурботно погойдувався перед їхнім дистанційно керованим апаратом (ROV). Зазначимо, під час занурення вчені дослідники вивчали підводну гору, розташовану на глибині 2 665 метрів під водою.

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Автори дослідження зазначають, їм вдалося поспостерігати за чудовим восьминогом під назвою Дамбо (Grimpoteuthis). Представники цього виду, як правило, виростають до 20-30 сантиметрів у довжину. Ці головоногі відомі своїми кремезними руками, що стирчать із широкої спідниці, двома великими очима і чарівними "вухами", завдяки яким вони й отримали своє прізвисько.

На кадрах видно, як восьминіг витончено ковзає в темряві, буквально за кілька метрів від морського дна. Для цього він використовує свої плавники, що виступають з мантії, завдяки чому йому вдається штовхати своє тіло з найменшими зусиллями. Вчені відзначають, що представники цього виду мешкають на великій глибині, а тому їм доводиться неабияк берегти сили, адже тут не так вже й часто трапляються молюски, ізоподи або черв'яки, якими може поласувати Дамбо.

Відомо, що далекі предки цих істот позбулися безлічі пристосувань, якими володіють їхні родичі, щоб вижити в суворій сутінковій зоні океану. У них немає чорнильних мішечків, здатних допомогти захиститися і втекти від хижаків, також ці істоти втратили мерехтливу шкіру сліпучих хромофорів, які колись використовували її, щоб спілкуватися і маскуватися. Тепер цим напівпрозорим істотам, ніби примарам, доводиться блукати в темряві морських глибин.

Зазначимо, що дослідження проходило в межах національної морської пам'ятки Папаханаумокуакеа на північний захід від Гавайських островів. Науковці прагнуть вивчити місцеву біологію та геологію, оскільки досі нам занадто мало відомо про цей дивовижний морський регіон.

Раніше Фокус писав про те, що людина і восьминіг схожі: вчені виявили нову спільну особливість.