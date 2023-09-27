Вроджені раби Місяця. Учені дізналися, наскільки сильно супутник Землі впливає на наше життя

Дослідження показало, що незалежно від соціального та географічного становища, Місяць здатен в одну мить перевернути всі наші плани з ніг на голову.

Повний місяць завжди був оточений міфами та казками, присутніми в кожному куточку планети, де проживають люди. І хоча багато з них були спростовані наукою, результати одного з останніх досліджень дають змогу припустити, що в одному з найпоширеніших міфів, подібно до жартів, є частка істини. Згідно з результатами наукової роботи, у ночі, що передують повному місяцю, наш спосіб життя кардинально змінюється, пише EarthSky.

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Група фахівців із Вашингтонського університету, Національного університету Кільмеса і Єльського університету провела докладне дослідження, метою якого було зрозуміти зв'язок між режимом сну і місячним циклом.

Під час дослідження вони побували у двох різних місцях. Перше — громада Тоба/Ком у сільській місцевості Аргентини, де штучне освітлення практично відсутнє. Друге місце — центр Сіетла, штат Вашингтон, де студенти коледжу постійно живуть в оточенні міських вогнів. Результати виявилися вельми показовими. Незважаючи на яскраве міське освітлення Сіетла, фази Місяця так само впливали на режим сну людей, як і у віддаленій сільській місцевості Аргентини.

Історично склалося так, що до появи електрики люди довше залишалися на вулиці в ніч перед повним місяцем завдяки додатковій освітленості. Це давало змогу подовжити час роботи та розваг. Прикладом може слугувати Врожайний Місяць (так повний Місяць називали індіанці Північної Америки), який з'являється восени, даючи змогу фермерам продовжувати збирання врожаю до вечора.

Однак, незважаючи на перехід сучасного суспільства від природного до штучного освітлення, наш внутрішній годинник, або циркадні ритми, як і раніше вперто продовжують залежати від Місяця. Цьому є причина, адже ці ритми, що визначають час неспання і сну, спочатку пов'язані зі світлом.

Під час дослідження учасники носили наручний годинник, який відстежував їхній сон. Отримані дані показали, що в дні, що передують повному місяцю, люди зазвичай спали на годину менше і лягали спати на півгодини пізніше, ніж зазвичай. Ця закономірність проявлялася незалежно від того, де проживали учасники — у місті чи в сільській місцевості.

Цікаво, що чим далі люди перебували від міських вогнів, тим сильніше проявлялося це порушення сну. Але й міські жителі не залишилися осторонь — вони теж відчували тяжіння Місяця. Однак після того як фаза повного Місяця минула, його вплив на сон став слабшати. У міру зменшення освітленості Місяця зменшувався і його вплив на сон.

Тож, якщо ви коли-небудь почувалися неспокійно або помічали, що лягаєте спати пізніше, ніж зазвичай, у період повного Місяця, то, судячи з результатів цього дослідження, ваші підозри з приводу винуватця того, що відбувається, навіть покладаючись на народні повір'я, виявилися правильними. Незалежно від того, де ви перебуваєте — у сільській місцевості або в галасливому місті, Місяць може чинити більший вплив на ваші нічні процеси, ніж ви могли б припустити.

Але нехай це Вас не турбує. Якщо напередодні повного місяця ви частіше, ніж зазвичай, перевертаєтеся, то це всього лише природне явище, яке спостерігається у багатьох людей. У майбутньому вчені заглибляться у вивчення цього зв'язку між місячним циклом і нашим сном. Поки ж, якщо повний місяць змушує вас не спати трохи довше, не хвилюйтеся — це просто частина людського буття, відточена в нашому біологічному годиннику часом і еволюцією.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.