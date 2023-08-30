Допоможе омолодити мозок і серце. Лікар розповів про користь короткострокового денного сну

Секретною зброєю найпродуктивніших умів у світі, хоч би як іронічно це звучало, може бути частий короткий денний сон.

Related video

Звичка дрімати протягом дня викликає неоднозначну реакцію. Одні вважають її самовільною поблажкою, інші — життєво важливим засобом омолодження. Якщо заглибитися в науку про сон і дрімоту, то можна виявити цікаві факти про вплив короткого денного відпочинку на наше здоров'я і продуктивність, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Короткий сон тривалістю від 20 до 30 хвилин має безліч переваг, про які повідав Стівен Бендер, директор Центру лицьового болю і медицини сну при Школі стоматології Техаського університету A&M. Такі короткі періоди відпочинку можуть значно поліпшити розумові функції, підвищуючи пильність, покращуючи пам'ять і швидкість реакції. Це схоже на швидке перезавантаження мозку в середині дня. Таке підвищення ефективності роботи мозку не просто теоретичне: деякі інноваційні компанії навіть обладнали кімнати для сну на своїх робочих місцях, сподіваючись, що співробітники, які відпочили, більш креативні та ефективні.

Але не тільки мозок отримує переваги від можливості забутися на пару десятків хвилин. Заслуговують на увагу й емоційно-психологічні переваги дрімоти. Короткий сон може слугувати стабілізатором настрою, знімаючи стрес і дратівливість. Але є одна заковика — ці переваги, що покращують настрій, найяскравіше проявляються під час дрімоти тривалістю не більше 30 хвилин. Якщо спати довше, то емоційного підйому можна й не отримати.

Крім того, є обнадійливі новини для серця. Тривале неспання може призвести до накопичення в організмі хімічних речовин, що викликають стрес, які не надто сприятливі для серцево-судинної системи. Короткий сон, мабуть, сприяє зниженню рівня цих хімічних речовин, що може призвести до нормалізації артеріального тиску і частоти серцевих скорочень у деяких людей.

Однак, незважаючи на очевидну користь дрімоти, вона не позбавлена недоліків. Ви коли-небудь прокидалися після сну, почуваючись скоріше дезорієнтованими і розбитим, ніж відпочилими? Це називається інерцією сну. Ця сонливість, як правило, тим сильніша, чим довший сон. І хоча чашка кави може допомогти позбутися цього почуття, покладатися на кофеїн — не довгострокове рішення.

Крім того, необхідно враховувати вплив на нічний сон. Тривалий або пізній денний сон може ускладнити засинання вночі. Згодом таке порушення циклу сну може призвести до депривації сну, що тягне за собою низку ускладнень для здоров'я.

Ба більше, особам, старшим за 60 років, слід проявляти деяку обережність. Тривалий денний сон може становити певний ризик для здоров'я, наприклад, підвищення артеріального тиску або збільшення рівня цукру в крові.

Тож, якщо ви вирішили включити короткостроковий сон у свій розпорядок дня, слід пам'ятати про кілька його нюансів. Прагніть до раннього полудня, який відповідає природному енергетичному спаду організму після обіду. Тривалість сну має бути невеликою — в ідеалі від 20 до 30 хвилин. А щоб отримати максимальну користь від сну, обирайте для відпочинку спокійне місце з приглушеним освітленням.

По суті, сон може бути цінним інструментом для підтримання душевного і фізичного здоров'я, але при цьому необхідно дотримуватися балансу. Переконайтеся, що денний відпочинок доповнює, а не замінює повноцінний нічний сон. Вдумливий підхід до дрімоти в поєднанні з достатнім нічним відпочинком може прокласти шлях до більш зосередженого й енергійного життя.

Раніше Фокус писав про п'ять щоденних звичок, які допоможуть зміцнити здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами, виливаючись у легкі та ефективні кроки зі зміцнення самопочуття нашого центру прийняття рішень.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.