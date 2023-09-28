Пробирає до кісток. Відтворено шум ацтекського свистка смерті, і це найстрашніший звук у всьому світі

Дослідники зазначають, що він нагадує щось середнє між страшним поривом свистячого вітру і "криком тисячі трупів" — пробирає до тремтіння.

Ацтекська міфологія про створення світу свідчить, що два боги зібралися в жертовному вогні та стали сонцем і місяцем, але залишалися нерухомими, поки на них не дув бог вітру Еекатль. Припускають, що під час церемоній жертвопринесення ацтеки використовували спеціальний інструмент, що видає моторошний звук, нібито це повинно було допомогти душам убитих людей здійснити подорож у загробний світ, пише Daily Mail.

1999 року під час розкопок ацтекського храму в Мехіко археологи виявили обезголовлений скелет чоловіка, в його руці був той самий предмет, що видає моторошні звуки, — свисток у формі черепа, який, як вважають учені, використовували під час жертвоприношень. Сьогодні вчені використовували технологію 3D-друку, щоб створити нову версію легендарного інструменту і відтворити звуки, які він видає. Можна з упевненістю сказати, що за допомогою ацтекського свистка у формі черепа створюється "найстрашніший звук на планеті".

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Дослідники зазначають, що інструмент видає звук, що нагадує щось середнє між моторошним поривом свистячого вітру та "криком тисячі трупів". Команда також зазначає, що нові свистки смерті були створені на основі дизайну оригіналу у формі черепа. Пізніше нове відео свистка, створеного на 3D-принтері, було опубліковано на освітньому YouTube-канал Action Lab. Користувачі, які вже прослухали запис, зазначають, що передсмертний свисток видає звук, який справді можна назвати "найжахливішим у світі" і таким, що "вселяє страх".

Попри те, що свисток смерті було виявлено в ацтекському храмі, лише через 15 років учені зрозуміли, що він являє собою насправді. Спочатку археологи не надали знахідці значення, оскільки вважали, що це не більше, ніж іграшка. Через 15 років якийсь учений з невідомої причини подув в отвір нагорі інструменту і почув звук, який видається. Це виявилося дивовижним відкриттям, оскільки воно нагадувало "передсмертний крик людини".

Зазначимо, що вчені досі не знаю, для чого точно ацтеки використовували цей інструмент, але кілька теорій існує. Згідно з однією з них, свисток смерті використовували на церемоніях жертвоприношень, щоб допомогти душам померлих у подорожі в потойбічний світ. Інша припускає, що інструмент могли покласти в могилу для захисту від злих духів у загробному світі. Згідно з третьою — ацтеки використовували свисток під час битв, щоб "вселити страх у серце ворогів на початку битви".

Спектрограма звукових хвиль смертельного свистка, що видає звук, схожий на вереск зомбі Фото: YouTube

Учені зазначають, що форма інструмента імітує форму людської гортані. Щойно хтось дме в отвір, повітря розділяється на два потоки, створюючи коливні звукові хвилі, що циркулюють навколо великої камери, перш ніж вийти з другого отвору. Крім того, всередині великої камери деяких свистків смерті є кулька, як правило, зроблена з корка, вона підстрибує, чим ще більше спотворює звук.

Сучасні версії ацтекського інструменту були створені американською фірмою HeyGears. Усі свистки смерті видають різні звуки залежно від розміру предмета і того, де саме він перебуває в губах, коли в нього дмуть. До слова, продажі цього дивовижного моторошного інструменту вже продаються на різних платформах, охочі можуть купити свистки смерті, зроблені зі смоли, кераміки й навіть вуглецевого волокна.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті розкрили, хто створив кришталеві черепи: французький шахрай чи ацтек-ювелір.