Остання трапеза. Учені зрозуміли, чим харчувалися стародавні трилобіти, що жили на Землі 465 млн років тому

Дослідникам вдалося розгадати цю таємницю раціону стародавніх морських членистоногих, які борознили простори океану протягом 250 мільйонів років.

Протягом приблизно 250 мільйонів років понад 20 000 видів трилобітів носилися по морському дну земних океанів. Однак попри величезну кількість цих різноманітних членистоногих у записах скам'янілостей, дослідникам досі небагато відомо про їхню базову біологію, наприклад, раціон трилобітів, пише Science Alert.

До цього моменту про дієту древніх членистоногих вчені могли судити лише за непрямими ознаками. Однак цього разу вченим вдалося виявити добре збережену скам'янілість трилобіта Bohemolichas incola з дрібними тривимірними деталями в обрамленні кам'янистих мішків, званих Rokycany Balls. Однак найдивовижнішим виявилося те, що всередині приголомшливої травної системи цієї стародавньої істоти збереглася її остання трапеза — унаслідок цього вчені змогли досконально вивчити раціон трилобітів.

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За словами палеонтолога Петра Крафта з Карлового університету в Чехії, вони з колегами вивчили вміст травної системи трилобіта і виявили в ньому безліч щільно упакованих фрагментів панцира. Деякі з осколків були настільки великі, що дослідники змогли визначити, кому вони належать.

Вентральний (черевний) вид форми трилобіта з ротовим апаратом із золота і частинками їжі різних кольорів Фото: vaccine-1

Результати аналізу показали, що всі ці шматочки здобичі трилобітів належать донним безхребетним, що мешкали на дні моря. При цьому найпоширенішими фрагментами стали раковини остракодів — невеликих ракоподібних, схожих на креветок. До слова, деякі з них і родичів досі борознять простори океану. Крім того, вчені дізналися, що трилобіти також пожирали гіолітових равликів, морських зірок, що давно вимерли, та родичів морських їжаків, стилофорів, а також інших тварин із тонким панциром, які, ймовірно, були двостулковими молюсками.

Команда також не виявила ознак розчинення в травній системі, а тому припустила, що травна система трилобітів не була кислою, а радше нейтральною або лужною по всій довжині. До слова, за тим самим принципом їжу перетравлюють ракоподібні та павуки.

Сканування вмісту травного тракту трилобіта Фото: vaccine-1

Автори дослідження зазначають, невибіркові харчові звички трилобітів свідчать про те, що вони переважно являли собою опортуністичних падальщиків. Фактично їхній раціон складався з мертвих і живих тварин, які або достатньо розклалися, або були надто дрібними, щоб проковтнути їх цілком.

Щоб рости, членистоногим необхідно змінювати свій панцирний екзоскелет, тобто линяти. Вчені вивчили скам'янілість і дійшли висновку, що цей трилобіт перед смертю, ймовірно, збирався скинути екзоскелет, але не встиг.

Раніше Фокус писав про те, що стародавні трилобіти мали кришталеві очі, і вони досі залишаються загадкою.