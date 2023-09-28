У 2025 році на Місяць запустять радіотелескоп для пошуку сигналів космічних Темних віків

Під темними віками мають на увазі період часу після Великого вибуху, коли тільки починали формуватися перші зірки й галактики.

У 2025 році на зворотний бік Місяця відправлять невелику тестову місію для перевірки технології виявлення радіохвиль космічних Темних віків за понад 13,4 млрд років. Про це повідомляє Space.com.

Місія під назвою Lunar Surface Electro Magnetic Experiment-Night, (LuSEE-Night) являє собою невеликий радіотелескоп. Проєкт фінансується НАСА і Міністерством енергетики США, у ньому також беруть участь вчені з кількох американських університетів.

Під темними віками мають на увазі період часу після Великого вибуху, коли тільки починали формуватися перші зірки та галактики.

Про цей період відомо небагато, хоча за допомогою телескопа Джеймса Вебба і намагаються дослідити цю епоху.

За словами Кайї Ротермунд із Національної лабораторії Лоуренса в Берклі, дослідники шукають потенційні сигнали Темних віків.

Атмосфера Землі, а також земні радіоперешкоди заглушають цей слабкий сигнал. Як рішення бачать політ на зворотний бік Місяця, де немає атмосфери й земного радіошуму.

Планується протестувати технологічні розробки, такі як антени, щоб з'ясувати, чи будуть вони функціональні в умовах температур -170 градусів за Цельсієм. На Місяці ніч триває два тижні, тому будь-які місячні місії повинні враховувати це.

Нагадаємо, що запуск місії НАСА до астероїда "Психея" заплановано через тиждень. Місія потужної ракети-носія SpaceX буде вже восьмою за рахунком. Дебютний запуск відбувся в лютому 2018 року.

Також повідомлялося, що Китай планує будувати бази в місячних печерах.