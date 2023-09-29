Велике значення для урартської археології: науковці виявили унікальні бронзові вуздечки (фото)

У розпал археологічних досліджень у замку Чавуштепе, розташованому в районі Чавуштепе вздовж шосе Ван-Хаккарі-Іран у турецькому районі Гюрпинар, дослідники нещодавно відкопали дивовижний артефакт, що походить з урартського періоду.

Остання знахідка потягнула за собою віднайдення скелета коня разом із досить незвичним аксесуаром — бронзовим долотом, що зазвичай використовувався для управління рухами коня. Важливо те, що ця особлива вуздечка мала характерну конфігурацію у вигляді кільця, що є першою в своєму роді в історії Урарту, пише Arkeonews.

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Замок Чавуштепе, історичний бастіон, зведений у середині 8 століття до н. е. під патронатом урартського царя Сардурі II, слугує тлом для цих цікавих археологічних досліджень. Вони розпочалися у 1961 році під головуванням видатного професора, доктора Афіфа Ерзена і продовжувалися протягом чверті століття, аж до кульмінації у 1986 році. Згодом, у 2014 році, розпочали нову фазу розкопок під керівництвом професора доктора Рафета Чавушоглу, яка триває донині.

Теперішні розкопки на території замку Чавуштепе поширюються на прилеглу зону некрополя, розташовану на північ від фортеці. Паралельно з минулорічною знахідкою скелета, який, імовірно, належав до правителів верхівки Урарту, цього року знайдено ще одну чудову знахідку — скелета коня, оснащеного бронзовою вуздечкою.

Ця знахідка має виняткову вагу в літописі урартської археології, оскільки це перший випадок виявлення такого артефакту Фото: AA

Археологи розповіли про теперішні реставраційні роботи та розкопки в замку і на прилеглій до нього території некрополя. Першорядне значення серед знахідок цього року мало відкриття бронзового долота у формі кільця, геніально розташованого в нижній щелепі коня.

Ця знахідка має виняткову вагу в літописі урартської археології, оскільки це перший випадок виявлення такого артефакту. Раніше подібні персні знаходили на людських останках у вигляді нарукавників та браслетів.

Однак виявлений екземпляр, що відрізняється більшими розмірами, переконливо свідчить про його використання власником коня для покращення управління конем. Це кільцеподібне долото свідчить про ключову роль, яку відігравали коні в урартському суспільстві, і пропонує незвичайний погляд на суспільні верстви, що вказують на правителів.

Це відкриття підтверджує думку про те, що розкопане місце посідало важливе місце в еліті урартського суспільства Фото: AA

Доцент, доктор Хакан Йилмаз, співробітник кафедри археології, пояснив, що череп і нижня щелепа коня залишилися напрочуд неушкодженими, причому зразок ідентифікували як дорослого коня. Слід зазначити, що ця знахідка є новаторським відкриттям у турецькому контексті.

Подальші лабораторні дослідження мають забезпечити краще розуміння. Очевидно, це відкриття підтверджує думку про те, що розкопане місце посідало важливе місце в еліті урартського суспільства, а широкі простори цієї території посилюють очікування майбутніх відкриттів, що робить ці знахідки постійним джерелом захоплення.

Приблизно за 1 кілометр на північ від замку знаходиться некрополь, невіддільний компонент археологічного ландшафту. На жаль, до 2017 року незаконні розкопки на цій ділянці завдали значної шкоди урартському кладовищу.

А проте подальші систематичні археологічні розкопки дали неоціненну інформацію про поховальні практики, характерні для урартського суспільства, збагативши корпус знань про цю стародавню цивілізацію.

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