Шотландська красуня бронзового віку: вчені відновили обличчя жінки, що жила 5 тисяч років тому

Про цю жінку, яку назвали Жінкою Верхнього Ларджі на честь кар'єру Верхнього Ларджі, відомо небагато. Вона залишалася похованою протягом тисячоліть, доки у 1997 році екскаватори на кам'яному кар'єрі несподівано не відкопали її кістки.

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Реконструкція, яку виставили 3 вересня в музеї Кілмартіна в Шотландії, показує молоду жінку з темним заплетеним волоссям, одягнену у вбрання з оленячої шкури. Здається, вона дивиться на когось поруч, пише Live Science.

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"Роблячи реконструкцію, я зазвичай думаю, що ми заглядаємо в їхній світ, [тобто] вони нас не бачать, — розповів Оскар Нільссон, судовий художник зі Швеції, який створив обличчя жінки. — Я подумав, що це може бути цікавою ідеєю, щоб трохи перевернути це, і насправді думати, що вона нас бачить. І, як бачите, вона дивиться на нас трохи зверхньо (я не звинувачую її за це…)!".

Після знахідки жінки з Верхньої Ларджі аналіз скелета і зубів показав, що вона, ймовірно, померла у віці 20 років і пережила періоди хвороби або недоїдання. Радіовуглецевий аналіз показав, що вона жила між 1500 і 2200 роками до н. е., в епоху ранньої бронзи, повідомляє музей.

Тим часом аналіз різних ізотопів або версій стронцію і кисню в її останках дозволив припустити, що вона виросла в Шотландії, але команда не змогла витягти її ДНК, тому її етнічна спадщина, включаючи колір шкіри, очей і волосся, невідома.

Однак археологи знайшли в її могилі уламки глиняного посуду, що вказує на те, що вона була частиною культура дзвоноподібних келихів, названої так за дзвоноподібні склянки, які носили її мешканці. Дослідження показують, що ця культура зародилася в Центральній Європі у людей, чиї предки походили з Євразійського степу.

Зрештою, культура досягла Британії приблизно у 2400 році до н. е. Дані ДНК вказують на те, що культура келихів замінила більшість мешканців Британії, включаючи неолітичні спільноти, які побудували такі пам'ятники, як Стоунгендж.

Для реконструкції жінки з Верхнього Ларджі її череп просканували за допомогою комп'ютерної томографії (КТ), а потім надрукували на 3D-принтері в Шотландії. Однак "у неї була відсутня нижня щелепа, а ліва частина черепа перебувала в досить фрагментованому стані, — сказав Нільссон. — Отже, перше, що я повинен був зробити, це відновити ліву частину її черепа. А потім створити нижню щелепу, що, звичайно, було досить складним питанням".

Водночас Нільссон взяв до уваги вік, стать, вагу та етнічну приналежність жінки, оскільки саме ці фактори допомагають визначити товщину тканин.

Нільссон витягнув з таблиці сучасних людей, які відповідають цим характеристикам, а потім використав їхні виміри тканин, щоб почати ліпити реконструкцію. Кілочки, розміщені на репліці черепа, допомогли йому виміряти глибину тканин, які він потім покрив пластиліном, коли ліпив лицьові м'язи. Виходячи з контурів черепа, він зазначив, що очі жінки з Верхньої Ларджі були широко розставлені, а ніс широкий і, "ймовірно, трохи повернутий догори". У неї також був округлий лоб і широкий рот.

"Мені здалося цікавим, що після її реконструкції я не побачив значних ознак недоїдання, — сказав Нільссон. — У неї був дуже округлий лицевий скелет, що допомагало їй виглядати трохи здоровішою, ніж вона могла б бути".

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