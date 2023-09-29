Скандали і вуличне правосуддя. Студенти зробили Оксфорд столицею вбивств середньовічної Англії

Дослідження дозволило оцінити рівень вбивств у пізньосередньовічному Оксфорді приблизно на рівні 60-75 на 100 000 жителів, що в 50 разів перевищує сучасний рівень вбивств в англійських містах 21-го століття.

Команда розробників "Карт середньовічних вбивств" — цифрового ресурсу, який наносить на карту місця злочинів на основі перекладених розслідувань коронерів 700-річної давнини — підрахувала, що рівень вбивств на душу населення в Оксфорді був у 4-5 разів вищим, ніж у пізньосередньовічному Лондоні чи Йорку, пише Phys.org.

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Аналіз відомих злочинців в Оксфорді показує, що значна частина з них, 75%, ідентифіковані коронером як "clericus". Важливо зазначити, що в цьому історичному контексті "clericus" зазвичай називали студента.

Професор Мануель Айснер, який також є директором Кембриджського інституту кримінології, прокоментував: "Середньовічне університетське місто, таке як Оксфорд, мало смертельно небезпечне поєднання умов. Усі студенти Оксфорда були чоловіками і, як правило, мали вік від чотирнадцяти до двадцяти одного року — пік насильства і ризикованих дій. Це були молоді люди, звільнені від жорсткого контролю сім'ї, парафії чи гільдії, і кинуті в середовище, повне зброї, з широким доступом до пабів і секс-працівниць. Окрім сутичок між містом, багато студентів належали до регіональних братств під назвою "нації", що стало додатковим джерелом конфліктів у студентському середовищі".

Центр дослідження насильства при Кембриджському університеті запустив новий вебсайт, який вперше дозволяє користувачам порівняти причини і моделі міського насильства в середньовічній Англії в трьох містах.

На сайті розміщена свіжа карта, на якій детально показані вбивства в Йорку впродовж його "золотого віку" 14 століття, коли місто процвітало завдяки торгівлі та текстилю. Багато з задокументованих випадків з Йорка стосуються суперечок між ремісниками однієї професії, починаючи від ножових боїв між працівниками шкіряного заводу і закінчуючи смертельними сутичками між виробниками рукавичок.

Цінним джерелом для цього дослідження стали коронерські списки, в яких реєструються раптові або підозрілі смерті, визначені присяжними, що складалися з місцевих жителів. Ці записи, задокументовані латиною, містять такі деталі, як імена, події, місця і навіть вартість знарядь вбивства. Ретельно проаналізувавши ці списки та використавши карти від Historic Towns Trust, дослідники склали атлас вулиць, що висвітлює 354 вбивства у всіх трьох містах.

"Коли в пізньосередньовічній Англії знаходили підозрювану жертву вбивства, шукали коронера, а місцевий судовий пристав збирав присяжних для розслідування, — розповідає Ейснер. — Типовий склад суду присяжних був із місцевих чоловіків з доброю репутацією. Їхнім завданням вважалося встановити перебіг подій, заслухавши свідків, оцінивши будь-які докази, а потім назвати ім'я підозрюваного. Ці обвинувальні висновки узагальнював писар коронера".

Однак дослідники визнають, що ці звіти стали поєднання детективної роботи та чуток. Хоча деякі присяжні створювали наративи стратегічно, щоб вплинути на вирок, немає конкретних доказів, які б свідчили про навмисну неправду. У багатьох випадках ці розслідування, ймовірно, представляли найкраще наближення до дійсності, виходячи з наявної інформації.

На початку 14 століття Оксфорд перетворився на один із головних європейських центрів навчання, з населенням близько 7 000 мешканців і приблизно 1 500 студентів. Дослідження Ейснера і Брауна дозволило їм оцінити рівень вбивств у пізньосередньовічному Оксфорді приблизно на рівні 60-75 на 100 000 жителів, що в 50 разів перевищує сучасний рівень вбивств в англійських містах 21-го століття. Нестабільне поєднання молодих студентів-чоловіків і вживання алкоголю часто слугувало каталізатором цих випадків.

Суперечка між студентами в таверні на Хай-стріт в Оксфорді переросла в масову вуличну бійку із застосуванням мечів і бойових сокир, внаслідок якої загинув студент Джон Бурел.

Кілька оксфордських справ проливають світло на розбіжності між чоловіками, що походили з різних регіонів Британських островів. Умови проживання часто відображали регіональне походження студентів, що призводило до тертя між жителями півночі та півдня, а також між ірландцями, валлійцями та англійцями.

Навесні 1303 року студент, на ім'я Адам де Сарум, став жертвою нападу трьох ірландських студентів під час гри з м'ячем на вулиці. Вони вдарили його ножем в обличчя та горло. Лише за місяць до цього двоє валлійських студентів напали на перехожих, підбурюючи до заворушень. У відповідь студент з Дарема спробував втрутитися, що призвело до смерті одного студента.

"До появи сучасної поліції жертви або свідки мали юридичний обов'язок сповіщати громаду про злочин криком і шумом. Це називалося "здіймати галас і крик" ("hue"), — сказала докторка Стефані Браун. — Здебільшого жінки піднімали галас і крик, зазвичай повідомляючи про конфлікти між чоловіками, щоб зберегти мир".

Панівне відчуття середньовічного вуличного правосуддя в поєднанні з широкою доступністю зброї в повсякденному житті означало, що навіть незначні суперечки могли перерости у вбивство. Деякі лондонські справи, наприклад, розпочалися через такі дрібниці, як сміття зі шкіри вугра чи необережне сечовипускання, а закінчилися смертельним насильством.

Браун виділила поширеність ножів у середньовічному суспільстві, зокрема типу, відомого як "thwytel", який пізніше перетворився на слово "whittle". Вона пояснила: "Це був маленький ніж, часто вартістю в один пенні, який використовували як столові прилади або для повсякденних завдань. Сокири були звичайним явищем у будинках для рубання дров, і багато чоловіків носили посох".

Приблизно 12% вбивств у Лондоні скоєно з використанням меча. Навіть чиновники, відповідальні за громадський порядок, такі як судові виконавці, констеблі та сержанти, не були застраховані від нападу.

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