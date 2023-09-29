Порятунок для серця. Учені пов'язали вітамін D із розвитком серцево-судинних захворювань

Нове дослідження вчених показало зв'язок дефіциту вітаміну D з розвитком серцевих захворювань, при цьому підкресливши важливість здорового способу життя для зниження ризику їх виникнення.

Вітамін D — одна з тих поживних речовин, які вже давно перебувають на слуху у всіх і на це є вагомі причини. Насамперед він відомий своєю роллю у здоров'ї кісток і підтримці імунітету, проте нове дослідження пролило світло на його потенційну користь і для нашого серця, пише Medical News Today.

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Група фахівців зі Швейцарського фонду харчування та здоров'я нещодавно виявила, що люди з низьким рівнем вітаміну D можуть мати вищий ризик серцево-судинних захворювань. Зв'язок вітаміну D зі здоров'ям серця, загалом, часто побічно простежувався і до цього дослідження, кажуть учені. Так, наприклад, вкрай низький рівень вітаміну D пов'язаний з підвищенням артеріального тиску, резистентністю до глюкози — фактор ризику розвитку діабету і підвищенням рівня поганого холестерину. Усе це не найкращим чином позначається на нашому серці. Крім того, дефіцит вітаміну D пов'язаний з ожирінням — ще одним фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Автори закликають регулярно перевіряти рівень вітаміну, а тим, у кого він дуже низький, варто розглянути можливість вживання добавок з вітаміном, якого бракує.

Незважаючи на те, що вітамін D здається чарівною пігулкою для здоров'я серця, результати досліджень не є одностайними. За словами доктора Полліанни Патріоти, одного з авторів цього дослідження, попередні роботи з вивчення вітаміну D і здоров'я серця показали неоднозначні результати. Фактична роль добавок у поліпшенні здоров'я серця досі обговорюється. Науковий світ, як і раніше, потребує більш точної відповіді, тому необхідно проводити додаткові дослідження.

Більшість із нас отримує вітамін D, коли наша шкіра перебуває на сонці. Однак не всі отримують достатню кількість сонячного світла, тому деяким доводиться вдаватися до допомоги харчових добавок. Такі продукти, як яєчні жовтки, яловича печінка, жирна риба і деякі збагачені харчові продукти, також можуть сприяти підвищенню рівня вітаміну D.

Але ось у чому складність: дефіцит вітаміну D часто залишається непоміченим, оскільки у більшості людей він не проявляється. У рідкісних випадках люди можуть відчувати біль у кістках, м'язову слабкість, випадання волосся, втому або навіть депресію. Низький рівень вітаміну D також пов'язаний з такими ризиками, як інфекції, аутоімунні захворювання, неврологічні розлади і деякі види раку, що робить роботу з вивчення його впливу на наш організм і знаходження методів його поповнення вкрай важливою.

Однак важливо пам'ятати, що здоров'я серця залежить не тільки від вітаміну D. Доктор Патріота наголошує на важливості здорового харчування, регулярних фізичних вправ, відмови від тютюну і відповідального споживання алкоголю як серйозних чинників, що впливають на ризик розвитку проблем із серцем. Хоча вітамін D вкрай важливий, особливо для тих, хто відчуває його дефіцит, сліпо приймати добавки не рекомендується. Надмірне вживання вітаміну D може призвести до таких ускладнень, як підвищений вміст кальцію в крові, проблеми з нирками та інших серйозних проблем зі здоров'ям.

Таким чином, хоча вітамін D потенційно корисний для серця, це лише одна частина головоломки неймовірно глибоких взаємозв'язків нашого організму, продуктів, які ми споживаємо, та оточуючого нас середовища. Ключовим моментом для більшості людей на сьогодні залишається збалансований і здоровий спосіб життя, а в разі сумнівів слід проконсультуватися з медичним працівником з приводу вітаміну D, перш ніж вдаватися до самолікування.

Раніше Фокус писав про те, що, згідно з дослідженням, великі дози вітаміну D зміцнюють здоров'я серця. Нове дослідження привернуло увагу наукового світу до вітаміну D, припустивши, що його підвищені дози можуть захистити від поширеного порушення серцевого ритму.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли зв'язок між ризиком шизофренії та концентрацією вітаміну D в материнському організмі. Недавнє дослідження показало, що коріння шизофренії може бути пов'язане з рівнем материнського вітаміну D, який відіграє важливу роль у формуванні клітин мозку, відповідальних за вироблення дофаміну.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.