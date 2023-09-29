Іржавіємо, як машини. Учені розповіли, що відбувається з нашим тілом, якщо ми сидимо весь день

Нове дослідження показує, що постійне сидіння впливає не тільки на наші артерії та організми, але також збільшує ризик розвитку деменції.

Задумайтеся, скільки годин на день ви проводите в сидячому положенні: чи то сніданок, чи то робота, чи то сидіння на дивані, чи то в транспорті. А потім порахуйте, скільки разів протягом усього цього часу ви встаєте і розминаєте своє тіло. На жаль, не так вже й багато, пише I News.

За словами всесвітньо відомого дослідника малорухливої поведінки, професора спорту і фізичних вправ в Університеті Суонсі, доктора Келлі Макінтош, у цьому випадку чудово підійде порівняння з автомобілем, який, як відомо, призначений для руху. Коли авто тривалий час стоїть без використання, масло може засмітитися, а корпус піддасться корозії. Приблизно те ж саме відбувається з людськими тілами й артеріями.

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Більш ранні дослідження вже показали, що сидячий спосіб життя пов'язаний з безліччю небезпек для здоров'я. За словами лікаря загальної практики та медичного директора Pall Mall Medical Чуна Тана, тривале сидіння пов'язане з ризиком розвитку хронічних захворювань, зокрема серця, діабету 2 типу і навіть деякими видами раку. Крім того, довге сидіння призводить до:

м'язової слабкості;

дисбалансу;

проблем із травленням;

погіршення психічного здоров'я;

зниження щільності кісток;

поганій поставі.

А також, як свідчать дослідження, впливає на чутливість до інсуліну, кров'яний тиск і рівень холестерину. Нове дослідження, проведене вченими з Університету Південної Кароліни та Університету Аріни, також показало, що тривале сидіння пов'язане з вищим ризиком розвитку деменції.

Найбільш гнітючим у цій ситуації виглядає те, що навіть щоденних фізичних вправ у цій ситуації буде недостатньо, навіть якщо вони енергійні. Великомасштабне дослідження, результати якого було опубліковано в журналі"Медицина і наука в спорті та вправах", показало, що люди, які щодня тренувалися близько 30 хвилин на день, а потім безперервно сиділи близько 10 годин, були менш здоровими, ніж ті, хто інколи робив перерви та розминався.

Хороша новина полягає в тому, що цьому все ж можна протидіяти. Усе, що для цього потрібно — встати. За словами фізіотерапевта MSK у клініці Bupa Health Clinics Жасмін Ворд, вертикальне стояння залучає м'язи, необхідні для утримування рівноваги, а це піддає наше тіло вищому рівню базового навантаження, що може призвести до поліпшення кров'яного тиску і кровообігу.

Дослідники радять робити перерви кожні 30-60 хвилин і давати своєму тілу трохи розім'ятися, це може не "заіржавіти".

Раніше Фокус писав про те, що "компенсувати" сидячий спосіб життя можливо: вчені розповіли, що потрібно робити.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.