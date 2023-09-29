"Війну технологій виграють інженери", — глава Мінцифри

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров упевнений, що для перемоги України потрібно створювати defence-tech стартапи.

Кожен, хто пов'язаний з технологіями, має максимально долучитися до боротьби з російською агресією. Потрібно створювати defence-tech стартапи, вливатися в команди, що вже працюють, та інвестувати в інновації. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у п'ятницю, 29 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні на ІТ Арені у Львові зустрівся з драйверами інновацій — українськими айтівцями. Говорили про війну і майбутнє. Це найбільша технологічна війна в історії", — повідомив Федоров.

Міністр відзначив "8 перспективних напрямів", які постійно потребують припливу енергійних фахівців та інвестицій:

Супутниковий зв'язок. БПЛА. Системи ситуаційної обізнаності. Морські дрони. Роботизовані наземні платформи. Штучний інтелект. РЕБ. Захист неба.

Очільник Мінцифи зазначив, що ведеться активна робота з партнерами щодо створення всіх необхідних умов для розвитку технологічного сектору. У плани входить створення і розвиток цілої інфраструктури, де кожен фахівець зможе знайти для себе роботу.

Федоров також розповів про вже досягнуті результати:

Запуск Brave1 (державної програми інновацій у сфері озброєнь), "щоб ідеї крутих розробок втілювалися в життя і приносили результати на фронті".

Створення правового та податкового простору Diia City, "щоб технологічні компанії народжувалися і стрімко розвивалися з низькими податками і сприятливим інвесткліматом".

Масштабування українського виробництва БПЛА з Армією дронів.

"Роботи багато. Тому сьогодні ви не можете не долучитися до перемоги. Усі, хто займається технологіями, можуть змінити хід війни", — наголосив Михайло Федоров.

Нагадаємо, Михайло Федоров розповів, що в Україні створюють "армію РЕБ" за стандартами НАТО, яка діятиме аналогічно "армії дронів".

Також Фокус писав, що глава Мінцифри анонсував подальше збільшення виробництва дронів, яке з початку війни вже зросло більш ніж у 100 разів.