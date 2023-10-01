Серійні вбивці океану. Учені розповіли, чому косатки мучать морських свиней, але не з'їдають

Дослідники вважають, що хижаки нападають і мучать своїх жертв заради задоволення, а зовсім не для прожитку.

Нелегко зрозуміти поведінку тварин, особливо коли йдеться про інші види. Протягом десятиліть учені спостерігали за тим, як косатки раз у раз нападають на морських свиней і вбивають своїх жертв на північному заході Тихого океану, але не їдять їх, пише IFLScience.

Щоб краще зрозуміти, що відбувається насправді, міжнародна група дослідників вивчила сотні зареєстрованих взаємодій південних косаток і морських свиней за період у понад 60 років у морі Саліш, розташованому в провінції Британська Колумбія (штат Вашингтон, США). Дослідники виявили, що ці напади відбуваються вже давно і з часом стають дедалі популярнішими серед морських хижаків.

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Зазначимо, що південні резидентні косатки генетично і культурно відрізняються від інших популяцій косаток і мешкають на північному заході Тихого океану. Ця група перебуває під загрозою зникнення і налічує всього близько 75 особин, розподілених за трьома зграями. Вчені вже знають, що життя цих косаток тісно пов'язане з життям лосося — якщо він зникне, загинуть і хижаки. Однак роки спостережень за китами також показали, що косатки активно нападають на інших дрібніших морських ссавців, не поїдаючи їх.

За словами Сари Теман з товариства SeaDoc, що входить до Школи ветеринарної медицини Каліфорнійського університету в Девісі, косатки — неймовірно складні та розумні тварини. Під час досліджень вони з колегами виявили, що ця популяція також демонструє поведінку, що заподіює занепокоєння морським свиням, причому навички нападу на інших тварин, схоже, передаються від покоління до покоління.

Проте вчені дійшли висновку, що косатки навряд чи почнуть коли-небудь харчуватися морськими свинями. Річ у тім, що в цій групі глибоко вкоренилася культура поїдання лосося. За словами Дебори Джайлс із Wild Orca, вони з колегами вважають, що це пов'язано з тим, що косатки, які харчуються рибою, мають зовсім іншу екологію і культуру, ніж ті, що харчуються іншими морськими ссавцями.

Таким чином, учені дійшли висновку, що косатки нападають на морських свиней з іншої причини, а саме — заради розваги. Річ у тім, що гра є важливим сполучним фактором і вкрай важлива для косаток, тому вчені вважають, що кити можуть нападати на інших ссавців, щоб зміцнити соціальну згуртованість.

Дослідники також вважають, що подібна поведінка може бути пов'язана з мисливською практикою, під час якої косатки відточують свої навички командної роботи і координації. У такому разі морські свині виконують роль "рухомих мішеней". Вчені також вважають, що подібна поведінка косаток також може бути пов'язана з проявом "недовіри". Простими словами, кити вважають дрібніших ссавців слабшими і такими, що потребують догляду. Зазначимо, що самки косаток носять тіла своїх померлих дитинчат у такий самий спосіб.

Раніше Фокус писав про те, що косатки вигнали великих білих акул у Південній Африці.