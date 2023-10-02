Вилизують животи до блиску. Ветеринари розповіли, як розпізнати тривожну нудьгу в котів

Як і люди, наші домашні улюбленці можуть відчувати апатію і нездужання, і якщо з ними не боротися, ситуація лише погіршиться.

Коли нам нудно, ми можемо увімкнути телефон або погортати соцмережі, проте як дізнатися, чи нудно вашому улюбленцю? Кішки й собаки, як правило, сплять від 15 до 20 годин на день, а тому надзвичайно складно відрізнити здоровий сон від нудьги, пише Inverse.

Два ветеринари розповіли, який вигляд може мати нудьга в домашніх тварин і що станеться, якщо з нею не боротися. Крім того, дослідники дали кілька порад, як зробити наших улюбленців щасливими та цікавими.

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За словами ветеринарного лікаря з Лос-Анджелеса Рейчел Маламед, як і люди, улюбленці можуть відчувати нудьгу, причому це навряд чи пов'язано з наявністю їжі та пристойного місця для сну. Забезпечення розумового та фізичного збагачення надзвичайно важливе не лише для запобігання нудьги та розчарування, а й для нормальної поведінки кота чи собаки. Ветеринар зазначає, що наші домашні тварини, як і раніше, запрограмовані жувати, копати, лазити, дряпати й багато іншого. Якщо нам не вдасться надати їм можливості для задоволення цих вроджених потреб, вони можуть розв'язати ці проблеми самі, наприклад, почнуть жувати ваше взуття або дряпати диван.

Як розпізнати нудьгу у тварини?

Ветеринари зазначають, що кішки та собаки будуть проявляти нудьгу по-різному, використовуючи будь-які ресурси, які у них є. Однак часом, за словами старшого ветеринара Медичного центру тварин Шварцмана в Нью-Йорку Карлі Фокс, нездоланна нудьга може перерости в тривогу, а вона, своєю чергою, — у членоушкодження. Наприклад, кішки почнуть надмірно вилизувати себе або кусатися, крім того, коти можуть від хвилювання повністю злизувати свою шерсть, зазвичай на животі, поки не стануть лисими.

Ветеринари зазначають, тривога, спричинена нудьгою, може спричинити короткострокові проблеми зі здоров'ям, однак також несе проблеми й в довгостроковій перспективі. За словами Маламед, стрес відіграє роль у багатьох "хворобливих процесах", як-от котячий ідіопатичний цистит, що спричиняє запалення сечового міхура.

Ще однією явною ознакою нудьги є сон. Фокс зазначає, що схеми сну тварин різняться залежно від їхнього розпорядку, віку та проблем зі здоров'ям. Це частково робить сон менш конкретним показником нудьги, однак, якщо ви помітили, що улюбленець спить більше, ніж зазвичай, слід звернутися по допомогу до ветеринара.

Як допомогти кішці впоратися з нудьгою?

За словами Маламед, по-перше, варто забезпечити вихованцеві все необхідне, щоб він міг задовольнити свої базові потреби, наприклад, кігтеточки, іграшки для жування і розумового розвитку, кульки-головоломки й коробки.

Цікаво, дослідження також показують, що час перед екраном корисний і для домашніх тварин. Наприклад, відео з птахами можуть розважити кішок, а ввімкнення музики допоможе улюбленцю розслабитися і приглушити зовнішній шум.

Фокс також зазначає, що власникам котів слід приділяти іграм і вправам щонайменше 10-15 хвилин щодня.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки так люблять сидіти на наших ноутбуках.