Християнська віра чи древній звичай: справжня причина, чому надгробки вирівняні на схід

Дуже часто надгробки могил спрямовані у одному напрямку — на схід. Це не тільки полегшує пошук потрібної могили, а й має приховане, символічне значення.

Смерть і пов'язані з нею звичаї настільки ж різноманітні, як і люди та культури, що існують у світі. Хоча дехто може подумати, що варіанти поводження з покійним прості — поховання або кремація — реальність набагато барвистіша, пише Grunge.

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Від химерних "фантазійних трун" у формі тварин у Гані до урочистості японських буддистських похоронів з їхніми пахощами, святкових джазових похоронів у Новому Орлеані, до трун, що звисають зі скель у Китаї та на Філіппінах, — світові похоронні традиції дуже різняться. Тибетці навіть мають "небесні поховання", де вони залишають померлих на поталу птахам.

На противагу цьому, сірі надгробки на багатьох сухих і занедбаних кладовищах можуть здатися нічим не примітними. Однак навіть у цих, здавалося б, звичайних місцях є приховані історії та символізм, про які більшість людей можуть не знати.

Якщо ви коли-небудь блукали кладовищем, то могли помітити, що надгробки часто розташовані акуратними рядами, і багато з них звернені в одному напрямку, як правило, на схід. Чому так відбувається? Коли надгробки орієнтовані на схід, це означає, що це християнське кладовище. Причина цієї традиції коріниться в християнській вірі у друге пришестя Ісуса Христа.

Біблія не дає чітких вказівок з цього приводу, але є кілька віршів, які натякають на повернення Ісуса зі сходу. Наприклад, у Матвія 24:27 сказано: "Бо як блискавка сходить зі сходу і блискає аж до заходу, так буде прихід Сина Людського". Книга Об'явлення також згадує про ангелів, які прибувають на Землю зі "сходом сонця". Цікаво, що концепція "захід проти сходу" існувала в єврейській свідомості задовго до написання Нового Заповіту, про що свідчать різні згадки в Старому Заповіті.

Однак практика вирівнювання надгробків у напрямку захід-схід почалася відносно недавно, приблизно у 1831 році, з "Руху сільських кладовищ" у Сполучених Штатах. У цей період дизайн кладовищ набув романтичного забарвлення, що відповідало ширшому культурному та літературному руху романтизму 1830-1870 років.

Але є ще давніша причина, чому могили звернені на схід, яка передує християнству і сучасній концепції кладовищ. Цю практику можна простежити ще з давньоєгипетських та грецьких звичаїв поховання. У цих стародавніх культурах було заведено повертати померлих обличчям до сонця, що сходить, і ця концепція збігається з описом у книзі Об'явлення.

Цей зв'язок не є дивним, враховуючи взаємодію та культурний обмін між цивілізаціями бронзового та залізного віку, такими як Єгипет, Шумер, Вавилонія, Ассирія, Греція та інші. Ці культури, особливо Греція, мали значний вплив на Леванті, де проживали стародавні євреї. Деякі грецькі міста-держави, як-от мегарці, ховали своїх померлих обличчям на схід, як це задокументовано в книзі 1891 року "Поховальні звичаї стародавніх греків".

Отже, звичай повертати надгробки обличчям на схід можна розглядати як відображення давніх практик, що прославляли життєдайні властивості сонця, які згодом перетворилися на символ надії християн на пришестя Сина Божого.

Зрештою, незалежно від того, чи це християнський цвинтар, чи цвинтар з античним походженням, практика повертати надгробки обличчям на схід є свідченням різноманітних і захоплюючих способів, у які людські культури протягом століть висловлювали свої вірування і надії на потойбічне життя.

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