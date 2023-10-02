Розкопали ціле місто, однак не можуть його ідентифікувати: знахідка в Греції інтригує вчених (фото)

Грецькі археологи розкопали древнє місто, однак поставали перед труднощами щодо його визначення. Вони сподіваються, що подальші знахідки їм із цим допоможуть. У майбутньому дослідники планують відкрити знахідку для громадськості.

Археологи роблять неймовірні відкриття артефактів Стародавньої Греції. У Палеокастро вчені розкопали стародавнє місто, яке, як вважають, заснували наприкінці 6 століття до н. е. За їхніми припущеннями, воно проіснувало до 6 століття н. е. Ця археологічна експедиція є результатом співпраці між Ефоратом старожитностей Серра та Французькою школою Афін, пише GreekReporter.

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Дослідники поступово досліджують це давньогрецьке місто, проливаючи нове світло на його історію та значення. Одне з їхніх головних завдань — точно визначити його назву, загадка, яка інтригує науковців вже багато років.

Дімітрія Маламіду, голова Ефорату старожитностей міста Серрес, пояснила: "Місцезнаходження Палеокастро ототожнюється з одним зі стародавніх міст нижньої долини Струми, відомим із давніх історичних джерел. Ми сподіваємося, що завдяки новим дослідженням відкриються такі знахідки, як написи та монети, які дозволять ідентифікувати назву міста".

Стратегічне розташування міста між родючою долиною річки Струма та багатими на корисні копалини горами Кердиліон і Вертіскос відіграло вирішальну роль у його довгій та успішній історії. Зокрема, знахідка напису зі словом "adamaϛ", що, можливо, належить до золота та його видобутку, вказує на економічне значення міста.

Стародавнє місто розташоване в Палеокастро Фото: AMNA

Ефтіміос Різос, археолог з Ефорату старожитностей Серреса, наголосив, що хоча їм відомо про різні міста, які процвітали в цій місцевості в античні часи, ідентифікувати їх з упевненістю виявилося складно. А проте розкопки в Терпні дали чіткі докази існування міста за часів Римської імперії, включаючи політичні інституції.

Знахідки ще більше розкривають складну історію міста. Спочатку воно перебувало під контролем фракійського племені бісальтів, а згодом було заселене греками з південних міст і Македонського царства.

Знайдено грецький глиняний посуд, датований 6 століттям до н. е., що дає уявлення про ранню культуру міста. Крім того, розкопки виявили різні споруди, включаючи будівлі елліністичної епохи, укріплення, римську базиліку з термальними купальнями та дві християнські церкви.

Одним з незвичайних аспектів відкриття є розкопки кількох гробниць, що охоплюють різні історичні епохи. Серед них — гробниця в македонському стилі, що належить братам Іппонакту та Діоскориду, синам Аполлодора, друга Александра Македонського, згідно з історичними джерелами.

Подорож до розкриття таємниць цього стародавнього міста розпочалася у 1965 році, коли археологи розпочали свої дослідження. Відкриття Євгенією Джурі гробниці "македонського типу" дало перші підказки.

Гробниця датована приблизно 328 роком до н.е., а написи в ній вказували на її зв'язок з Аполлодором й Александром Македонським. Подальші розкопки у 1981 та 1985 роках виявили давніші будівлі та артефакти.

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